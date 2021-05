El avance científico y del mundo de la medicina es responsable de que la sociedad encuentre soluciones a cuestiones que hasta hace no mucho presentaban serios problemas de actuación. Este desarrollo permite hallar con cada vez más frecuencia respuestas beneficiosas para nuestra salud ante enfermedades y afecciones ante las cuales estamos año tras año mejor preparados. De este modo, si cualquier mujer se viese obligada por las circunstancias a preguntarse qué es una histerectomía, respiraría algo más aliviada sabiendo que tiene en este procedimiento quirúrgico en el que se extirpa el útero.

La histerectomía está indicada ante diferentes patologías, ya sea por motivos oncológicos (cáncer de cuello de útero, de endometrio, de ovario o sarcoma uterino) u otros más funcionales, como el sangrado abundante que no puede ser controlado con tratamiento médico. También existen indicaciones por patologías muy frecuentes en la mujer, como pueden ser la endometriosis o los miomas. Al respecto, Carlos Millán, ginecólogo en la Unidad de Ginegología y Obstetricia de Quirónsalud Murcia, nos explica las principales ventajas y aspectos a tener en cuenta a la hora de someterse a una histerectomía.

¿Cómo puede una histerectomía combatir el cáncer de ovario?

En los últimos años, los estudios médicos parecen indicar que el cáncer de ovario puede tener su origen en las trompas de Falopio. Por ello se recomienda, llegado el caso, extirpar también las trompas a la hora de realizar una histerectomía, la cual puede ir acompañada también de una extirpación de ovarios. Esto último es una constante en todas aquellas histerectomías realizadas a mujeres que han superado la menopausia, pues a aquellas (generalmente menores de 50 años) en estado de premenopausia, se les intenta conservar los ovarios con el objetivo de que continúen produciendo hormonas como el estrógeno y la progesterona.

Diferentes técnicas para realizar una histerectomía

Vía abdominal, mediante incisión vertical, media o transversal.

mediante incisión vertical, media o transversal. Vía vaginal.

Vía endoscópica, mediante laparoscopia o robot.

También se puede clasificar la histerectomía como total o subtotal dependiendo de si se deja una parte del útero o no. “En nuestra opinión, la histerectomía subtotal no tiene mucho sentido realizarla. Existen defensores de esta técnica, sugiriendo que la sexualidad se ve afectada al extirpar el cuello del útero. En nuestra serie de mas de 7.000 histerectomías no tenemos ni un solo caso en el que esto ocurra, por lo que recomendamos siempre extirpar el cuello del útero, también por dos motivos: reducir el cáncer de cuello uterino y mejorar el suelo pélvico”, explica Carlos Millán.

La histerectomía laparoscópica o vaginal siempre será la vía más aconsejable para llevar a cabo este tipo de intervenciones, pues no solo el tiempo de recuperación es menor, sino que además las tasas de complicaciones en cuanta a infecciones y sangrado son también inferiores. “La histerectomía laparoscópica o vaginal suele requerir una sola noche de hospital, frente a las 4 o 5 correspondientes a la vía abdominal”, afirma el ginecólogo de Quirónsalud Murcia. Además, el tipo de anestesia es general en la mayoría de ocasiones, pudiéndose valorar en aquellos casos de cirugía abdominal o vaginal la anestesia intradural o epidural.

¿Cómo afecta la histerectomía a la fertilidad?

Una vez entendido qué es una histerectomía, conviene explicar su relación con la fertilidad. Al tratarse de una extirpación del útero, resulta imposible ser fértil tras el procedimiento. Sí se podría optar posteriormente por la gestación subrogada (legal en muchos países pero no en España) con sus ovarios si estos se mantienen. Si la intención de ser madre es firme y no se quiere optar por la gestación subrogada, cabe la posibilidad de realizar un trasplante de útero.

La calidad de vida no se ve alterada tras someterse a una histerectomía, siendo el único factor cambiante la extirpación o no de los ovarios, lo que provoca la menopausia. “La menopausia es una etapa más en la vida de una mujer, y puede llegar de forma sistemática o ser inducida tras una extirpación de los ovarios. La terapia hormonal sustitutiva es un tratamiento excelente y muy aconsejable en la mayoría de mujeres en estos casos. Recomendamos consultarlo con su médico, ya que es un tratamiento que puede beneficiar en múltiples factores a la mujer”, afirma el doctor Millán.

Si deseas más información acerca de la histerectomía pincha aquí

Más sobre Quirónsalud Murcia

Dirección: Calle Miguel Hernández, 12, 30011 Murcia

Teléfono: 968365000