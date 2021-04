Elena, Amelia y Pepa trabajan y/o se han formado en departamentos de hematología de pequeños hospitales de la Región de Murcia. Un escenario donde la crisis de la Covid-19 ha impactado obligando a reinventarse e implantar nuevos formatos de consulta así como soluciones para no dejar sin la atención requerida a los pacientes de Mieloma Múltiple. Porque también en los pequeños hospitales de la comarca hay pacientes que son superhéroes, personajes capaces de dar lecciones de vida a todo aquel que les rodea. Luchan frente al Mieloma Múltiple, un cáncer de la sangre que, aunque a día de hoy no tiene cura, sí que dispone de opciones que permiten mantener la enfermedad controlada. Y ahí están mano a mano, médicos hematólogos paliando sus problemas, sabiendo de la importancia de comprender las preocupaciones del día de estos pacientes, en los momentos en los que la ciencia no da las soluciones definitivas esperadas. En este tiempo duro de pandemia hay muchos que no pierden ni la esperanza ni la sonrisa.

La crisis sanitaria producida por la Covid-19 ha puesto a prueba los sistemas sanitarios de todo el mundo, una prueba que azota también los pequeños centros hospitalarios generando cansancio a los sanitarios y riesgos añadidos a los pacientes. Hay que multiplicar el esfuerzo, y así se hace.

Como afirma la doctora Pepa Serna, del Hospital Virgen del Castillo de Yecla. “Al principio de la pandemia fue complicado reorganizarnos y aunque siempre ofrecimos la posibilidad de la consulta presencial, también realizamos visitas telemáticas, siendo conscientes de que ante la mínima duda o síntoma, la consulta debía de hacerse de forma presencial, ya que en nuestro trabajo es muy importante ver, hablar y explorar al paciente para llegar a una toma de decisiones".

Una buena relación de médico/paciente contribuye al éxito del tratamiento y a la mejora de la calidad de vida

Así lo corrobora Elena Fernández que señala: “Creo que la población en general sí está preparada para la teleasistencia, pero siempre y cuando puedan elegir las dos opciones. Algunas personas agradecen no desplazarse, en cambio a otras les causa inseguridad. Por eso cuando ofrecemos la posibilidad de hacer la consulta telefónica, si el paciente no está cómodo, se le da la opción de mantener la cita presencial”.

Amelia Martínez opina que: “La teleasistencia ha llegado para quedarse, sobre todo, en patologías crónicas en las que el mismo paciente lleva años de seguimiento, ya que con la consulta telefónica le hemos ahorrado visitas, y pienso que muchos de ellos no querrían volver a la visita física”.

La empatía promueve la confianza entre paciente y médico y ayuda en el abordaje y seguimiento de los problemas.

Con sello femenino

El papel de la mujer en los hospitales, independientemente de su tamaño, es cada vez más representativo. Las tres entrevistadas coinciden en señalar que en los últimos años ha habido un cambio de tendencia en el número de mujeres especialistas en Hematología en los Centros. Amelia señala: “Este cambio de tendencia y el aumento cada vez más de la presencia femenina en los hospitales y en la ciencia en general, se debe a ejemplos de mujeres concretas que, con su talento y su trabajo, han demostrado que es posible llegar tan lejos como cualquier hombre”.

Pepa Serna matiza: “A pesar de que hay una evidencia clara de que esto ha cambiado, pienso que todavía existen arcaicos estereotipos de género en algunos ambientes en la ciencia y que aún queda un largo camino que recorrer”.

En el caso concreto del los departamentos de Hematología, también la presencia de las mujeres es tendencia creciente con lo que eso implica en una determinada forma de entender la relación medico paciente. En este sentido Elena Fernández hace hincapié en el hecho de que también hay cambios en el acercamiento a los pacientes de un cáncer raro de la sangre y, de momento, incurable: “La empatía es fundamental en nuestra profesión, sobre todo con enfermos oncológicos. Es importante que el paciente y sus familiares confíen en nosotros y sientan libertad para hablar de sus miedos, que muchas veces, son cosas tan sencillas como que le cambien la cita al día que lo puede acompañar su familiar. También creo que disminuye mucho la ansiedad y mejora el bienestar cuando saben dónde pueden consultar sus dudas, ya sea presencialmente o de forma telemática”.

“El papel de la mujer en salud es cada vez más RELEVANTE”

Dra. Pepa Serna Muñoz. Hospital Virgen del Castillo (Yecla)

Mi mayor logro es haber estudiado medicina y poder dedicarme a ello cada día, que es algo que siempre tuve claro. Después de eso, descubrir la Hematología y aprender lo importante que es nuestra labor, no sólo a nivel médico, si no sobre todo, a nivel humano con el paciente. Eso es lo que más me motiva día a día a seguir mejorando, creciendo y formándome como hematóloga: saber que mi trabajo y mi formación, va a ayudar a personas y a familias”.

Para Pepa Serna la Hematología es una especialidad completa y altamente recomendable para los nuevos estudiantes: “Dentro de ella puedes abarcar campos muy diversos. En la mayoría de casos, somos capaces de abordar al paciente desde el diagnóstico, (por ejemplo, mediante los estudios medulares, como en el caso del Mieloma Múltiple) y hasta el tratamiento y seguimiento de toda la enfermedad a nuestros pacientes. Es muy interesante a todos los niveles integrar diagnóstico y tratamiento: la Hematología te brinda la posibilidad de aprender a manejar un laboratorio, integrándolo con la clínica. Además, el trato con el paciente se hace especialmente cercano, y tomas consciencia de lo importante que es nuestra labor”.

Reconoce la fuerza de la empatía para ayudar a los pacientes y en concreto a quienes padecen Mieloma Múltiple, una enfermedad difícil: “Si bien es cierto que no podemos hablar de cura en el mieloma, a día de hoy, contamos con diversas opciones terapéuticas que nos permiten ofrecer alternativas que se adapten a las diferentes situaciones psicosociales de nuestros pacientes. Este es uno de los motivos por los que nuestro papel como médicos va a servir de apoyo tanto a pacientes como a familiares”.

Asume las dificultades de trabajar en un pequeño hospital pero también sus ventajas como “la importancia de la comunicación entre nosotros, ya que de todos los casos se aprende. También es importante la flexibilidad, hemos adoptado la telemedicina sin dificultad”

“La mujer siempre ha estado relacionada con la salud”

Dra. Elena Fernández Poveda. Hospital Virgen del Castillo (Yecla)

A Elena no le cabe la menor duda cuando afirma que efectivamente “las nuevas generaciones en medicina somos mayoritariamente mujeres. En general, las ciencias de la salud son estudios a los que la mujer se ha incorporado con mucha fuerza. Desconozco los motivos, pero puede influir el hecho de que las mujeres siempre han estado muy relacionada con la salud y el cuidado de los enfermos”.

Sus palabras desprenden orgullo y satisfacción cuando afirma que ha aprovechado su formación al máximo (que por ahora culmina con la obtención del grado de Doctora). Respecto a la especialidad que ha elegido, hematología, la recomienda a los estudiantes de medicina porque “hay una parte de laboratorio y de diagnóstico que es muy estimulante y una parte clínica en la que tratamos a pacientes con patologías muy variadas, desde anemias ferropénicas hasta pacientes oncológicos muy complejos.

En su agenda diaria lucha contra el Mieloma Múltiple en el Hospital Virgen del Castillo: “Al estar en hospitales pequeños, tienes que saber mucho de todo en relación con la hematología. Hay que seguir aprendiendo, por eso la autoformación y sobre todo la autoexigencia son clave para estar al día en las patologías que tienen nuestros enfermos. Nuestro objetivo es también mantener una pauta de formación asistiendo a reuniones, cursos y congresos. También hay que aprender a ser flexibles por eso creo que la telemedicina ha llegado para quedarse y es una forma más de atención.

Elena apunta que hay que saber también trabajar en equipo cuando las cosas son complicadas y sobre todo reconoce que “La empatía es fundamental en nuestra profesión. Es muy importante que el paciente y sus familiares confíen en nosotros y sientan libertad para hablar de sus miedos y sus preocupaciones, porque entre otras razones así se disminuye el grado de ansiedad y mejora de manera notable el bienestar”.

“Desde que tengo uso de razón quería ser médico”

Dra. Amelia Martinez Marín. Hospital Vega Baja (Orihuela)

“Aunque me siento muy orgullosa de haberme convertido en hematóloga, el mayor orgullo en mi vida es poder curar a los pacientes, o al menos, darles más calidad de vida. El fin del médico es curar, y cuando lo consigues, es una gran satisfacción”. Amelia se considera a sí misma una hematóloga de guerra, porque trabaja en un pequeño hospital comarcal “donde vemos absolutamente de todo. Podemos diagnosticar y tratar desde un mieloma múltiple, una hemofilia adquirida, o una mastocitosis, todas ellas enfermedades totalmente distintas. Y de ahí pasamos a dosificar anticoagulación y ver morfología de sangre y médula al microscopio. Todo ello conlleva a una continua formación en todos los campos de la hematología; te obligas a estar actualizada en todo, ya que en nuestro día a día son los propios pacientes los que te examinan y te ponen a prueba. Nuestra profesión es todo un reto, sobre todo, en los momentos actuales donde los sistemas sanitarios deben ofrecer nuevas soluciones como, por ejemplo, la telemedicina que en mi opinión ha llegado para quedarse, sobre todo en patologías crónicas en las que el mismo paciente lleva años de seguimiento, y que con la consulta telefónica le hemos ahorrado visitas, y pienso que muchos de ellos no querrían volver a la consulta presencial”.

Ante el escenario de una enfermedad crónica, sobretodo las enfermedades hematológicas que en general son poco conocidas, es importante según Amelia “tener empatía con los pacientes. Esta es una de las tareas más difíciles que tenemos, sobretodo con los pacientes mayores, que son la mayoría en nuestra especialidad. Debemos de usar un lenguaje que puedan entender y una actitud de comprensión porque comunicar que cierta enfermedad es incurable y crónica no es nada fácil de asumir”.

Se trata de mantener objetivos, de seguir adelante, de hacer que las cosas sean lo más fáciles que la situación permite y, por supuesto, no renunciar a nada: “En mi caso, mi próximo reto es finalizar mi tesis doctoral”.

¿Sabías que...? El Mieloma Múltiple es una enfermedad hematológica que representa el 1% de todas las neoplasias. Su incidencia de estima en torno a 4 casos/100.00 habitantes/año.

Se trata de una enfermedad de la médula ósea, en el que existe una proliferación descontrolada de células plasmáticas. Esta proliferación clonal puede producir múltiples complicaciones.

El dolor óseo es la manifestación clínica más frecuente al diagnóstico, así como la debilidad astenia intensa, secundario al síndrome anémico que produce.

Es una enfermedad que, por el momento, no tiene cura.

