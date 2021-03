En una relación tóxica nos encontramos con que una o dos personas realizan conductas de desprecio, control, chantaje, amenazas, etc., de forma reiterada. Además, cuando uno es consciente de que su pareja le trata mal, le desprecia o le insulta y se lo dice, suele ocurrir que la persona justifica sus formas con frases como "yo es que tengo mucho carácter" o "yo hago eso porque es la única forma de que me hagas caso" o "si tú no hubieras hecho eso, yo no me habría puesto así". Estas excusas son indicadores de que no se asume la responsabilidad y por lo tanto no va a haber ningún cambio en el futuro.

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, para muchas cosas esto es fenomenal ya que te lleva a luchar hasta el final. Pero en el caso de una relación tóxica la lucha es desaconsejable ya que no se puede hacer que alguien cambie, no está en nuestra mano. Y esa idea de que si nos quiere cambiará por amor, nos hace quitarnos valor, permitiendo que la otra persona nos maltrate con la esperanza de que un día se de cuenta de que eso no está bien, y decida amarnos de verdad.

