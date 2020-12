Anna Gil Wittke, experta en problemas de pareja y sexualidad, charlará con los lectores este jueves 17 de diciembre a partir de las 11:00 horas para solucionar las dudas sobre los problemas en el sexo y en las relaciones de pareja ¡Envía tus preguntas!

Podrás seguir el desenlace del chat en directo en el siguiente link https://comunidad.laopiniondemurcia.es/entrevista-chat/8306/consultorios/problemas-de-pareja-y-sexualidad/entrevista.html