Claves para evitar contagios de coronavirus durante las celebraciones navideñas

El Consejo General de Enfermería ha elaborado una serie de recomendaciones con el fin de evitar contagios de coronavirus durante las celebraciones navideñas e incluso claves para abrir los regalos sin riesgo porque "un error puede perjudicar la salud de todos".

Lo ha hecho a través de un vídeo y una infografía en los que explica qué medidas hay que tomar en las cenas y reuniones familiares: usar mascarilla todo el tiempo posible y quitársela sólo lo necesario para comer y beber, reducir el número de personas y el tiempo de la celebración; ventilar y desinfectar e higienizar bien la sala después de las visitas, son algunas de la pautas.

Para empezar, al llegar a la casa o restaurante donde se celebre la reunión recuerda que es necesaria la higiene de manos y en la mesa hay que sentarse teniendo en cuenta la distancia entre no convivientes.

Una vez sentados, cada persona debe tener su plato individual y no debe haber comida al centro para evitar compartir platos, mientras que los vasos y copas deben estar identificados para que cada comensal sepa cuál es el suyo.

Los profesionales de enfermería aseguran que "lo ideal", es que una única persona se encargue de poner, retirar y servir la mesa y de esta forma, además, se evitará coincidir en espacios pequeños y que se rompan las medidas de seguridad.

Destacan la importancia de que la celebración no se alargue mucho y si se hace sobremesa no hay cantar ni hablar en tono alto, por los aerosoles, tampoco debemos compartir el móvil ni ningún dispositivo, además hay que evitar el uso de matasuegras y sobre todo, "no hay que dar besos ni abrazos", tampoco con las campanadas.

Para abrir los regalos también son necesarias medidas de precaución: ponerse gel hidroalcohólico antes y después de abrirlos, hacerlo con la mascarilla puesta y deben estar separados para que cada persona recoja el suyo sin tocar los del resto o asignar a una persona que se encargue del reparto de todos, sobre todo si no son convivientes.

El Consejo indica que hasta el momento el Ministerio de Sanidad ha presentado varias medidas para evitar contagios en Navidad.

"Queremos recordar una y otra vez a la población la necesidad de cumplir las recomendaciones sanitarias para prevenir más rebrotes en 2021 y de que toda la población asuma la responsabilidad individual que le corresponde para prevenirlo", insiste el presidente del Consejo, Florentino Pérez.

Estas recomendaciones se unen a los materiales que el Consejo lleva difundiendo, desde que comenzó la pandemia, para ayudar a la población.