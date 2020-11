Quirónsalud aumenta la tasa de éxito en la reproducción asistida gracias a la técnica de ovodonación

La Unidad de Reproducción Asistida Dexeus Murcia se vale de la experiencia de sus trabajadores y de las últimas tecnologías, como el 'Sistema Geri', para colocarse a la vanguardia del sector

La reproducción asistida es en ocasiones la única posibilidad para una mujer de poder disfrutar de la maternidad. Así, el compromiso de Quirónsalud con estas técnicas y tratamientos médicos orientados a facilitar el embarazo cuando no se puede conseguir de manera natural es un hecho patente en los últimos años. Una de las técnicas de reproducción asistida implantadas por Quirónsalud en su Unidad de Reproducción Asistida Dexeus Murcia es la ovodonación, consistente en una Fecundación in Vitro en la que se emplean óvulos donados. En la actualidad, esta técnica es la que presenta mayor tasa de éxito entre los tratamientos de Reproducción Humana Asistida, con un 90%.





Los avances experimentados en el campo de la reproducción asistida durante los últimos tiempos han propiciado que el número de pacientes que se decantan por estas técnicas y tratamientos para llegar a ser madres aumente enormemente. Tal y como muestra el informe publicado por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, en España se contabilizan un total de 110.000 tratamientos de reproducción asistida al año, colocando al país a la cabeza de Europa en este sentido.



Además, tanto los cambios en los hábitos de vida como en la estructura de la sociedad han propiciado que España también sea el país de la Unión Europea donde más se retrasa la maternidad, con casi 31 años, y en el que más mujeres se convierten en madres pasados los 40. Este aumento de las franjas de edad en las que una mujer se decide por la maternidad incide directamente en la tasa de pacientes que optan por tratamientos de reproducción asistida.



¿Cuándo se debe recurrir a la ovodonación como técnica de reproducción asistida?

Aunque el tratamiento de Fecundación in Vitro mediante el empleo de óvulos extraído de donantes cuenta con la mayor tasa de éxito de entre todas las técnicas de reproducción asistida, y es el elegido por el 35% de las pacientes, el doctor Víctor Villalobos, jefe de la Unidad de Reproducción Asistida Dexeus Murcia (clínica de reproducción asistida de Quirónsalud), informa acerca de la importancia de saber en qué casos concretos se recomienda su aplicación, debiendo previamente clasificar a las pacientes entre mujeres con o sin función ovárica. En el primer grupo encontramos a aquellas mujeres que sufren de un fallo ovárico primario, ocasionado por no haberse llegado a producir la menstruación durante la pubertad, o fallo ovárico prematuro, que afecta aproximadamente al 1% de la población femenina y consiste en el cese de la función ovárica tras la pubertad y antes de los 40 años. En este grupo también se encuentran aquellas mujeres que sufren la menopausia, también en aquellas mujeres que dejan de tener la menstruación antes de los 40 años y aún desean ser madres.

¿En qué consiste la ovodonación?

Por otro lado, los casos en los que se aconseja la técnica de la ovodonación para aquellas mujeres cuya función ovárica es correcta se centran en mujeres con una edad elevada, aquellas a las que les resulta incompatible el uso de otras técnicas de reproducción asistida, o las que sufren algún tipo de alteración genética.

Una vez extraídos los óvulos de la donante, tras una estimulación ovárica controlada y un procedimiento que suele durar entre 10 y 14 días, se lleva a cabo paso por paso la técnica de Fecundació in Vitro en sí. En primer lugar se obtienen y se preparan los gametos, procesando al mismo tiempo los ovocitos y la muestra de semen que se va a utilizar en el tratamiento.



Tras esto se lleva a cabo la unión de los gametos a través de la inseminación, que en la mayoría de casos consiste en la inyección intracitoplasmática de un espermatozoide dentro de cada ovocito. El tercer paso es el desarrollo embrionario, en el que una vez inseminados los ovocitos se depositan en una incubadora durante 5 días. En este punto se valoran los embriones y se seleccionan aquellos con una mayor potencial de implantación.



Por último, se lleva a cabo la transferencia embrionaria, en la que el embrión elegido es transferido al útero materno. Los embriones sobrantes de buena calidad son criopreservados para su posterior utilización.



Las ventajas del sistema de incubación Geri

Sea cual sea el método de fecundación de los óvulos, la maduración del embrión depende en una parte muy importante del proceso de incubación, y las clínicas de reproducción asistida, entre las que se encuentra en muy buena posición la de Quirónsalud, han dado un paso de gigante con la implantación del Sistema Geri, que permite la captura continuada de imágenes para ofrecer a los profesionales información más detallada y completa de cada embrión, lo que aumenta las posibilidades de éxito a la hora de elegir el más adecuado. "Con el Sistema Geri tenemos una visión general del embrión en cada momento, y no es necesario sacarlo de la incubadora para poder ver cómo va evolucionando; como no se toca, no cambian sus condiciones, ni el PH, ni la temperatura", afirma el doctor Víctor Villalobos.

Más de Quirónsalud Murcia

El Sistema Geri capta una gran cantidad de imágenes para dar más datos al equipo médico, que será el encargado de analizarlos al detalle. Estos datos del embrión son procesados con unos parámetros concretos a través de EEVA, una tecnología que analiza varios parámetros del embrión. "El Sistema Geri nos ofrece condiciones más estables, permite un mayor control de todo el desarrollo y permite ver cosas que antes no se veían", añade Villalobos.Con esta tecnología se generaliza el criterio para todos los profesionales y. Además, el entorno estable que ofrece esta incubadora al embrión es muy parecido al útero materno, por lo que



Dirección: Calle Miguel Hernández, 12, 30011 Murcia

Teléfono: 968 36 50 00