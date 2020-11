Infartos, ictus y pérdidas de visión, enfermedades asociadas a un mal control de la diabetes

La especialista de endocrinología de Quirónsalud Alicante, Clara Navarro, alerta de la aparición de complicaciones médicas potencialmente peligrosas en los pacientes que presentan un mal control de su diabetes, como infartos de miocardio, ictus cerebrales, pérdida de visión y amputaciones de los miembros inferiores, en el día mundial de esta patología que se celebra mañana 14 de noviembre.



La diabetes es una enfermedad crónica del metabolismo de los hidratos de carbono en la cual la glucosa no se metaboliza adecuadamente, de modo que ésta se acumula, y como consecuencia, aumentan los niveles de azúcar en la sangre. "Esta elevación de azúcar denominada hiperglucemia", explica la doctora Navarro, "acaba dañando con el paso del tiempo los tejidos de diferentes órganos, convirtiéndose en el origen de diferentes complicaciones médicas".



Esta enfermedad es relativamente frecuente y afecta a casi uno de cada diez españoles. Está muy relacionada con el envejecimiento y las posibilidades de que aparezca aumentan a medida que lo hace la edad. "En este sentido", apunta la endocrino, "por encima de los setenta años son diabéticas al menos el 15% de las personas".



Con respecto a su sintomatología, la diabetes se suele manifestar de manera asintomática, salvo en los casos de diabetes muy evolucionada o los pacientes con diabetes tipo 1 que pueden presentar síntomas de sed intensa, pérdida de peso e incremento de la necesidad de orinar. "Es por ello que un punto fundamental para el manejo de esta enfermedad sea el diagnóstico precoz de la misma, mediante la realización de una analítica de sangre periódica, en la que determinaremos los niveles de glucosa en sangre", aconseja la endocrino de Quirónsalud Alicante.



La importancia de los chequeos en el paciente diabético



Una parte fundamental del tratamiento de la diabetes es la relacionada con los controles periódicos para la detección precoz de complicaciones de la enfermedad. "Esto incluye", como apunta el doctor Jorge Cid, endocrinólogo del hospital Quirónsalud de Torrevieja y Murcia, " un examen analítico (Hb1ac, perfil lipídico, etc.) cada 3-6 meses, un control anual del fondo de ojo para la detección de la retinopatía diabética, la detección de microalbuminuria para cribado de daño renal, evaluación del riesgo cardiovascular (control HTA, electrocardiograma, etc.) , exploración de los pulsos arteriales de los pies y examen de los mismos incluyendo exploración de la sensibilidad para descartar la existencia de pie diabético.



Entre las patologías más frecuentes en el paciente diabético, el doctor Jorge Cid, destaca la nefropatía diabética cuya complicación grave puede causar un fallo renal; la retinopatía diabética, en la actualidad principal causa de ceguera en edad laboral; la cardiopatía isquémica, en la que la diabetes juega un papel fundamental al aumentar de dos a cuatro veces el riesgo de enfermedad cardiovascular; el ictus cuya incidencia es el doble entre la población diabética; y la enfermedad vascular periférica diabética en la que el riesgo relativo de amputación de extremidad inferior 40 veces mayor en pacientes diabéticos.



La alimentación y el ejercicio físico, piezas clave en el tratamiento de la diabetes



Como indica el doctor Vicente Campos, endocrino del hospital Quirónsalud de Valencia, "una persona con diabetes debe evitar siempre los hidratos de carbono de absorción rápida o con un índice glucémico alto. Es decir, aquellos que producen mayor subida de glucosa tras su ingesta como los alimentos dulces, azucarados, etc.".



La alimentación de la persona con diabetes no tiene porque diferir mucho de una alimentación sana para cualquier persona, por lo que una dieta equilibrada basada en la dieta mediterránea es un factor clave en el tratamiento de los pacientes con diabetes como indica el doctor Campos.



Para el control de los niveles de azúcar de una manera natural el especialista de Quirónsalud Valencia recomienda cuidar la dieta y procurar hacer ejercicio físico alrededor de 3 horas semanales, siempre adaptándolo a las características propias de cada paciente.



Junto con estas recomendaciones de hábitos de vida saludables, el doctor Campos recomienda la indicación de tratamientos farmacológicos para la diabetes mellitus tipo 2 que comporten una mejoría de comorbilidades, como protección renal, cardiovascular, ayudan a perder peso, ausencia de riesgo de hipoglucemias, etc. pero siempre bajo supervisión médica.









