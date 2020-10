¿Qué hacer cuando el sexo falla?

Chat sobre problemas en el sexo. Jueves 29/10 a las 11:00horas Envía tus preguntas

Muchas parejas estarían dispuestas a luchar juntas ante cualquier problema. Sea una enfermedad, un problema económico o familiar. Sin embargo, parece que si el sexo falla, la relación se cuestiona con facilidad. Se dicen cosas como "si no funcionamos en la cama, nos tendremos que cuestionar la relación", "si el sexo falla es que algo no va bien", "una pareja sin sexo no puede sobrevivir" y un largo etcétera. Incluso los hay que se atreven a ponerle un porcentaje al valor del sexo en la pareja. Los que menos, dicen "el sexo es el 50% de la relación", otros lo suben y dicen "80 o 90%.

Y me pregunto, si tanto valor se le da a la relación sexual, ¿qué más factores hay en una pareja? ¿Qué valor se le da a la confianza? ¿Y a la capacidad de resolver conflictos? ¿Y al compromiso? Por no hablar de disfrutar del tiempo juntos, del apoyo en los momentos difíciles, de la comprensión, de la diversión, de los hobbies en común, de la amistad, del cariño, etc.

Por supuesto que el sexo es importante, pero no es todo. De hecho, la relación sexual puede mejorar mucho en el marco de una pareja sana. Por otro lado, cuando el sexo falla, la pareja que sabe funcionar como equipo, podrá buscar una solución, adaptarse y reconstruirse.

Los problemas sexuales nunca rompen una relación, lo hace el no querer o no saber enfrentarse juntos.

Por eso, cuando "el sexo falla" tenemos una enorme oportunidad para mejorar la fortaleza de nuestra relación. Las parejas que luchan juntas tienen más probabilidades de resolver con éxito sus dificultades.

Igual que es importante unirse ante la dificultad, es importante tener las herramientas adecuadas. Por eso, cuando hay un problema sexual, es importante pedir ayuda. El sexólogo es el profesional especialista en el abordaje de los problemas sexuales.

En el sexo siempre se puede mejorar si entendemos que hay un gran abanico de posibilidades más allá del coito y si eliminamos el marco de exigencia que produce la activación ansiosa ante la relación.