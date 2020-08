Reducir el tamaño de las raciones y realizar ejercicio físico, clave para perder peso según los especialistas de Quirónsalud

Seguir las recomendaciones de los especialistas en nutrición es la mejor manera de perder peso y más en verano de una forma saludable. Pero todos sabemos que se requiere mucho sacrificio y constancia, aunque lo más importante consiste en seguir un tipo de alimentación saludable que te permita eliminar los kilos de más. Si quieres perder peso, no pierdas detalle de los siguientes alimentos no recomendados para tu dieta diaria.



La dietista y especialista en Nutrición de la Unidad de Obesidad y Nutrición de Quirónsalud Valencia, Rocío Práxedes recomienda que, "en una dieta saludable no existen los alimentos prohibidos, pero sí es necesario ordenar la frecuencia de consumo y raciones de los alimentos".

Según la doctora Práxedes, en relación a los fritos la recomendación de aceite de oliva diario es de 3-6 cucharas soperas, utilizar 3 o 6 dependerá principalmente de la actividad física que realicemos y la edad que tengamos. "Si una vez por semana consumimos pescado frito, ese día gastaremos más aceite del indicado antes; no obstante, si utilizamos aceite de oliva virgen extra, cocinamos en sartén, y no reciclamos el "oro líquido", estaremos fomentando el consumo de grasa de calidad y de pescado en casa; y si acompañamos con una ensalada, conseguiremos nivelar el aporte calórico de la comida".

En relación a los dulces, debemos buscar estrategias para que sin prohibir, podamos controlar su consumo. Por ejemplo, no lo tengas en casa y elige una tarde de la semana para comprar uno e incorporarlo en tu merienda, sin esconderte ni sentirte mal por ello.

¿Son peligrosas las dietas restrictivas? ¿Por qué?



La especialista Mari Carmen Díaz, experta en Dieta y Nutrición de Quirónsalud Alicante, afirma que, " si se mantiene en el tiempo una dieta restrictiva puede resultar realmente peligrosa". Son dietas que eliminan ciertos nutrientes de nuestra alimentación con el objetivo de perder peso. Y ello puede dar lugar a una pérdida de masa muscular, pero no por ello ganamos ni en calidad de vida, ni en vernos más delgados, todo lo contrario; nos encontraremos con menos fuerza y más fatigados. También puede provocar la falta de nutrientes esenciales. Con la consecuente aparición de deficiencias y de síntomas que empeoran nuestra calidad de vida.

Según la doctora Díaz, "lo mejor es apostar por una dieta variada. El mensaje radical no es saludable ni sostenible. ¿Dejarás de comer helado para siempre? El resultado de pérdida de peso no se mantendrá cuando dejes la dieta restrictiva".Alimentarse bien no es sólo comer verduras, y tampoco lo es comer poco. Las restricciones pueden servir en la aparición o mantenimiento de un trastorno de la conducta alimentaria.



De qué tipo de dietas debemos desconfiar

La doctora Carolina Pérez, especialista en nutrición de Quirónsalud Murcia y Torrevieja explica que , "las dietas milagro o express, no son equilibradas, pueden producir signos y síntomas por déficit de nutrientes esenciales o por exceso de otros. Pero en todas suelen aparecer debilidad, falta de energía, flacidez, piel arrugada y más seca, uñas quebradizas, caída del pelo, mal olor del sudor y bucal, falta de vitalidad en general, somnolencia, apatía, dolor de cabeza, mareos o visión borrosa".

Y en todas se produce un efecto que es el rebote, con el que al dejar el método empezamos a recuperar el peso perdido rápidamente y en mayor cantidad, favoreciendo que se acumule la grasa en otras zonas del cuerpo donde no se depositaba tanto o con anterioridad. Por tanto, no son nada recomendables. Estas dietas realizadas varias veces al año, puede causar diabetes y problemas tiroideos.

La doctora Rocío Práxedes, de Quirónsalud Valencia recomienda que, "la dieta que te prohíbe o hace alguna exclusión de algún grupo de alimentos básico. Por ejemplo, aquéllas que prohíben los alimentos fuente de hidratos de carbono como la pasta, la patata, el pan o el arroz. Si lo pensamos, en todas las culturas ha destacado algún cereal o tubérculo en la dieta, permitiendo la supervivencia en tiempos de escasez.

Nuestra vida hoy es más sedentaria, esto hace que tengamos que ajustar las raciones y que sean más convenientes las opciones integrales; pero estos alimentos, por sus aportaciones nutricionales, tiene que seguir formando parte de la alimentación diaria, elige técnicas culinarias sencillas, utiliza principalmente verduras y hortalizas para cocinarlos.





Tips a tener en cuenta a la hora de valorar o comenzar una dieta



Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Así que una dieta es de fiar si "alimenta" todas estas partes: incluye todos los grupos de alimentos, nos aporta energía para afrontar el día, contribuye a que nuestros análisis médicos denoten salud y, por supuesto, permite que mantengamos una relación saludable con la comida.

Sigue la dieta de las 3S:



Sostenible en casa y fuera de casa. Sostenible en el tiempo. Sostenible con el medio ambiente.



Además, debemos ponernos unos objetivos claros y realistas, distribuir la ingesta en varias tomas lo largo del día, aprender a seleccionar qué alimentos se debe comer en mayor cantidad y cuáles en menor cantidad, incluir el ejercicio físico en la rutina diaria, planificar las comidas, priorizar el consumo de agua a otro tipo de bebida, aprender a decir "No", ser constante y perseverante con el objetivo marcado y por encima de todo que el cambio hacía una alimentación más saludable haya sido decisión tuya.

Según la doctora Díaz, especialista de Quirónsalud Alicante, es importante añadir que debe ser completa, aportando todos los nutrientes que necesita el organismo: hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y agua; equilibrada, suficiente, la cantidad de alimento ha de ser la adecuada para mantener el peso dentro de los rangos de normalidad y en los niños lograr un desarrollo y crecimiento proporcional; adaptada, a la edad, al sexo, a la talla, a la actividad física que se realiza, al trabajo y al estado de salud y variada.

La doctora Pérez, de Quirónsalud Murcia, concreta, "los hidratos de carbono son la fuente de energía más eficiente para nuestro organismo, estos deberían representar el 55% de nuestras calorías ingeridas, un 30% para las grasas y dejaríamos el 15% restante a las proteínas".

Los especialistas de Quirónsalud lo tienen claro: para perder peso y mantenerlo a largo plazo, la única clave está en seguir una dieta variada y equilibrada y acompañarla de algo de ejercicio físico.