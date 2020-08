La Unidad de Obesidad de Quirónsalud Murcia analiza las dietas y resalta la importancia de recurrir a profesionales

Las profesionales coinciden: las dietas restrictivas pueden ser peligrosas.

El Estudio Nutricional y de Hábitos Alimentarios de la Población Española publicado en 2016 confirmó que más de un tercio de la población española tiene sobrepeso, llegando al 39,3%, mientras que el 21,6% sufre obesidad, que se ha convertido en una epidemia crónica que puede llegar a reducir hasta en diez años la esperanza de vida de las personas que la padecen. Por ello, diferentes nutricionistas de hospitales Quirónsalud, tanto de Alicante como de Valencia, y por supuesto, de la Unidad de Obesidad del Hospital Quirónsalud Murcia, han querido ampliar la información al respecto de las dietas y aquellos alimentos que nos ayudarán a perder peso de una manera responsable y controlada.



¿Existen los alimentos prohibidos en las dietas?

Uno de los principales pasos que se suelen dar al comenzar con un proceso dietético suele ser la restricción de ciertos alimentos prohibidos en una dieta, que se entiende no pueden tener cabida en nuestro día a día. Sin embargo, las profesionales en nutrición de Quirónsalud son muy claras con respecto a este tema que en ocasiones puede llegar a convertirse en modus operandi por muchos llevado a cabo pero que no siempre aporta los resultados que se esperan.

Carolina Pérez, nutricionista del Hospital Quirónsalud de Murcia, afirma que se trata de un punto controvertido: "Desde mi experiencia profesional no deben existir los alimentos prohibidos en una dieta, existen los alimentos que van a favorecer la pérdida de peso con mayor rapidez dentro de una dieta saludable, todo dependerá de la frecuencia de ingesta de ese alimento. Muchas veces el pautar una dieta restrictiva en cuanto a variedad de alimentos, favorece la no adhesión del paciente a la dieta, el que caigamos en la monotonía y favorezcamos indirectamente la ansiedad por comer alimentos hipercalóricos".

Por su parte, Rocío Práxedes, dietista y nutricionista del Hospital Quirónsalud de Valencia, cree que "aunque en una dieta saludable no existen los alimentos prohibidos, sí es necesario ordenar la frecuencia de consumo y raciones de los alimentos". Mari Carmen Díaz Sánchez, del Hospital Quirónsalud de Alicante, expresa que "nada que comas de forma ocasional puede hacerte daño, sea cual sea la dieta que sigas, pero sí que es verdad que hay alimentos que no se deberían de consumir ya que su consumo no nos aporta ningún beneficio y a la larga son perjudiciales para nuestra salud".

Las tres profesionales coinciden en señalar a los azúcares añadidos y a los alimentos procesados como esos alimentos de los que no es conveniente abusar, y que resultan menos indicados a la hora de seguir un proceso dietético.



Uno de los mayores peligros en el sector de la dietética y la nutrición suelen ser las llamadas 'dietas milagro', que prometiendo una rápida pérdida de peso sin apenas esfuerzo acaban generando serios problemas a quienes las realizan. La Unidad de Obesidad de Quirónsalud Murcia, a través de la nutricionista Carolina Pérez, ha querido dejar clara su postura al respecto de estas dietas restrictivas: "En España hay 5 millones de personas a dieta y, lo que es más preocupante, hasta el 60% de ellas opta por las dietas exprés o milagro para perder peso. Estas dietas 'milagro', que son fruto, casi siempre, de la búsqueda de beneficios económicos más que de la promoción de una alimentación sana y equilibrada, inducen una restricción calórica muy severa que generalmente conduce a unas situaciones de carencias en vitaminas y minerales y alteraciones metabólicas".

Las profesionales de Quirónsalud de Valencia y Alicante afirman que "el mensaje radical no es saludable ni sostenible", y que "si se mantienen en el tiempo pueden resultar realmente peligrosas".



Características de una dieta en la que confiar

Los procesos dietéticos deben cumplir una serie de cualidades para generar en los usuarios que los realizan una sensación de confianza, sustentada sobre las evidencias médicas. La principal característica con la que tienen que contar, y en ella coinciden las tres nutricionistas del grupo Quirónsalud, es la de ser una dieta equilibrada, "que nos aporte todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente, en palabras de Carolina Pérez.

"No existe una única dieta equilibrada para todo el mundo, cada persona tiene unas necesidades particulares en función de su edad, sexo, altura, estilo de vida, actividad física, coyuntura vital (embarazo, infancia, senectud)", concluye la nutricionista de la Unidad de Obesidad del Hospital Quirónsalud Murcia, donde se ofrece una primera consulta gratuita para el tratamiento de la obesidad.

Además, la dieta saludable para adelgazar debe "enseñarnos sobre autocuidado, a no favorecer el sentimiento de culpa", como afirma Rocío Práxedes, y también ser "completa, variada y con una cantidad de alimento adecuada", tal y como explica la experta en dietética y nutrición Mari Carmen Díaz. Además, las profesionales invitan a desconfiar de aquellas dietas que carezcan de un sustento científico o que excluyen alimentos básicos, como los hidratos de carbono.



Consejos a la hora de comenzar una dieta saludable para adelgazar

El deseo de perder peso se puede deber tanto a un factor saludable, como a uno meramente estético. Sea cual sea el motivo, lo indicado es contar con el apoyo y asesoramiento de profesionales de la dietética y la nutrición, que como es el caso de estas tres nutricionistas del grupo Quirónsalud, también se encargan de ofrecer consejos a todos aquellos que estén valorando comenzar una dieta saludable para adelgazar. Variedad en la comida, reducir el consumo de sal y ciertas grasas, o limitar la ingesta de azúcar son algunos de los tips que lanza Carolina Pérez como profesional de la Unidad de Obesidad de Quirónsalud Murcia.

La fijación de objetivos claros y realistas, y la constancia y perseverancia en el objetivo son los consejos aportados por Mari Carmen Díaz, mientras que desde el Hospital Quirónsalud de Valencia, Rocío Práxedes invita a seguir la dieta de las 3S: Sostenible dentro y fuera de casa, sostenible en el tiempo y sostenible con el medio ambiente.