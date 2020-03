Mover los pies, básico durante la cuarentena

Debido a la pandemia de coronavirus que vive actualmente el planeta, la gran mayoría de especialistas sanitarios ha elaborado documentos en los que informan a la ciudadanía de qué directrices, siempre en materia de sanidad y cuidado del cuerpo, se deben seguir. Especialmente, se han enfocado en cómo hacer más llevadera la cuarentena, medida que se aprobó con el estado de alarma que decretó el Gobierno hace dos semanas y que se alargará, como mínimo, hasta mediados del mes de abril.

En este contexto, el gremio de los podólogos también ha aportado su grano de arena. Los especialistas recomiendan que las personas desinfecten o laven bien los pies si caminan descalzos por casa, porque podrían convertirse en una posible vía de contagio.

Por otro lado y debido a la necesidad de estar más tiempo en casa para reducir contagios, los especialistas insisten en la importancia de no pasar muchas horas sentados para evitar que se dificulte el retorno venoso de los pies y, por ello, caminar por casa con frecuencia. Se hace especial hincapié en el caso de las personas mayores, dado que esta hinchazón no habitual de los pies puede indicar una trombosis venosa profunda. Si las personas de edad avanzada pasan más de cuatro horas sentadas sin moverse, podrían sufrir un trombo por la falta de movimiento, que estancaría la sangre en las piernas.

Otro caso que se está teniendo en cuenta es el de las personas que están realizando teletrabajo, es decir, su jornada laboral desde casa. Los psicólogos han sido los que más indicaciones han vertido a las personas en esta situación, incidiendo en la necesidad de separar, siempre en la medida de lo posible, el lugar de trabajo y el de ocio y realizar actividades físicas de forma rutinaria para no caer en colapsos físicos y psicológicos.

Para evitar este tipo de problemáticas, los expertos han elaborado una serie de indicaciones que recomiendan seguir durante estos días de cuarentena:

1. No pasar más de dos horas seguidas sentados, caminar por casa y estirar las piernas.

2. No adoptar la posición de estar sentado con las piernas cruzadas durante largos periodos de tiempo.

3. Utilizar ropa cómoda (chándal, pijama) que no oprima ni dificulte la circulación sanguínea, ya que se podrían producir trombos.

4. Utilizar calzado cómodo y que dé sujeción al pie sin apretarlo. La razón es la misma que en el punto anterior: pasar una larga cantidad de horas sentado y con un calzado que oprima al pie podría crear problemas de circulación.

5. En el caso de las personas que padezcan problemas circulatorios, se recomienda el uso de medias de compresión para facilitar el retorno venoso.

6. Beber periódicamente líquidos (agua, especialmente) para mejorar el movimiento sanguíneo. Una buena hidratación es básica para el bienestar en cualquier situación, más aún en un estado de cuarentena.

7. Ejercitar las piernas cuando estamos sentados, haciendo rotaciones de tobillos y movilidad articular de rodillas.