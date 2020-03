Cepillarse los dientes tres veces al día reduce el riesgo de diabetes

Cepillarse los dientes tres veces al día o más está relacionado con un riesgo 8 por ciento menor de desarrollar diabetes, mientras que la presencia de enfermedades dentales lo eleva al 9 por ciento y si se han perdido 15 dientes o más el riesgo llega al 21 por ciento. Estos hallazgos subrayan la importancia de una buena higiene dental, según publican en 'Diabetologia', la revista de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD).

La inflamación juega un papel importante en el desarrollo de la diabetes, un importante problema de salud global y la enfermedad periodontal también es común en la población general.

Debido a que la enfermedad periodontal y la mala higiene bucal pueden provocar infecciones transitorias e inflamación sistémica, los autores, encabezado por el doctor Tae-Jin Song, del Hospital de Seúl y la Facultad de Medicina de la Universidad Ewha Womans, en Corea del Sur, plantearon la hipótesis de que la enfermedad periodontal y los indicadores de higiene bucal serían asociado con la aparición de diabetes de nueva aparición (incluyendo diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2).

Los autores analizaron los datos recopilados entre 2003 y 2006 sobre 188.013 sujetos de la Cohorte de Detección de Salud del Sistema Nacional de Seguro de Salud (NHIS-HEALS) en Corea que tenían datos completos de datos demográficos, antecedentes médicos, indicadores de higiene oral o hallazgos de laboratorio.

Los comportamientos de higiene oral (número de cepillados de dientes, una visita dental por cualquier motivo y limpieza dental profesional) se recopilaron como datos autoinformados de los controles de salud dental. El número de dientes faltantes fue determinado por los dentistas durante el examen.

El estudio encontró que el 17,5% (alrededor de uno de cada seis) de los sujetos incluidos tenían enfermedad periodontal. Después de una mediana de seguimiento de 10 años, se desarrolló diabetes en 31.545 personas (16%).

Usando modelos de computadora y después de ajustar la demografía del paciente (incluyendo edad, sexo, peso, altura, presión arterial, estado socioeconómico), actividad física, consumo de alcohol, tabaquismo, factores de riesgo vascular e historia de cáncer, la presencia de enfermedad periodontal y el número o la falta de dientes (15 o más) estaban relacionados con un mayor riesgo de desarrollar diabetes en un 9% y un 21%, respectivamente. El cepillado frecuente de los dientes (3 veces al día o más) se asoció con una disminución del 8% en el riesgo de desarrollar diabetes.

Un análisis posterior reveló resultados diferentes para adultos de 51 años o menos en comparación con los de 52 años y mayores. Para el grupo más joven, cepillarse los dientes dos veces al día se relacionó con un riesgo reducido de desarrollar diabetes en un 10%, y tres veces en un 14%, en comparación con los que se cepillaron una vez al día o no.

En el grupo de mayor edad, no hubo diferencias en el riesgo de diabetes entre los que se cepillaban dos veces al día y los que se cepillaban una vez al día o no, sin embargo, cepillarse tres o más veces al día en comparación con una vez o no se asoció con un 7 % de riesgo disminuido.

La enfermedad periodontal pareció tener un efecto más fuerte en los adultos más jóvenes: en el grupo más joven se asoció con un aumento del 14% en el riesgo de diabetes, mientras que en el grupo de más edad el aumento del riesgo fue del 6%.

Y para los adultos de 51 años y menores, tener uno a siete dientes faltantes se asoció con un aumento del 16% en el riesgo de diabetes, mientras que para el grupo mayor de 52 años y más, tener 15 o más dientes perdidos tuvo el efecto más fuerte, asociado con un 34 % de riesgo aumentado de diabetes.

También hubo diferencias entre hombres y mujeres, con asociaciones más fuertes entre el aumento del cepillado y la reducción del riesgo de diabetes en las mujeres. Para las mujeres, cepillarse 3 veces o más por día o dos veces por día se asoció con una reducción del 15% y del 8%, respectivamente, del desarrollo de diabetes, en comparación con las mujeres que se cepillan una vez al día o ninguna.

Para los hombres, solo hubo una reducción del 5% en el riesgo de diabetes para los que se cepillaban tres veces o más por día, en comparación con los que se cepillaban una vez al día o nada en absoluto. No hubo diferencias estadísticamente significativas en el riesgo entre los hombres que se cepillaban dos veces al día y los que se cepillaban una vez al día o nada en absoluto.

Los autores dicen que si bien este estudio no revela el mecanismo exacto que conecta la higiene bucal con el desarrollo de diabetes, agregan que la caries dental, especialmente a medida que empeora, puede contribuir a la inflamación crónica y sistémica, y aumentar la producción y circulación de biomarcadores inflamatorios, que como estudios anteriores han demostrado están vinculados a la resistencia a la insulina y al desarrollo de diabetes.

"El cepillado frecuente de los dientes puede disminuir el riesgo de diabetes de nueva aparición, mientras la presencia de enfermedad periodontal y un mayor número de dientes perdidos pueden aumentar ese riesgo. En general, mejorar la higiene bucal puede estar asociado con un menor riesgo de aparición de nuevos diabetes de inicio", concluyen.