El 80% de los obesos puede curar la diabetes gracias a la cirugía metabólica

El número de personas con diabetes se ha disparado en los últimos años y continúa subiendo vertiginosamente, los motivos: la obesidad, el sedentarismo y la mala alimentación que se han arraigado en los países desarrollados. En cuanto a España, acaba de publicarse en Diabetología, órgano de expresión de la Sociedad Europea de Diabetes, los resultados del mejor estudio epidemiológico realizado en nuestro país hasta la fecha, el Estudio di@bet.es.

Los datos superan los peores presagios, ya que demuestran que el 13,8% de los españoles mayores de 18 años tiene diabetes tipo 2, lo que equivale a más de 5,3 millones de personas. De ellas, casi 3 millones ya estaban diagnosticadas pero 2,3 millones, el 43% del total, desconocían que padecían la enfermedad. En España, cerca de 26.000 menores de 15 años padecen diabetes tipo 1, el 13% del total de diabéticos.

El trabajo también estudia las diferencias en el número de afectados según edad y sexo. Entre los 61 y los 75 años el 29,8% de las mujeres y el 42,4% de los varones presentan diabetes tipo 2, porcentajes que ascienden al 41,3% de las mujeres y el 37,4% de los varones de más de 75 años. Unas cifras que van en aumento y que indican que en 20 años se podría incrementar hasta en un 55%.

La población todavía no es consciente de las consecuencias fatales de esta enfermedad que se desencadena cuando el organismo no produce la suficiente insulina o no la utiliza con eficacia.

Tipos de diabetes

El doctor Giorgos Kyriakos, especialista en endocrinología del Hospital Quirónsalud Murcia, explica que existen diferentes tipos: la diabetes tipo 1, "este tipo de diabetes se presenta normalmente en la infancia. El páncreas no produce insulina, por lo que se crea un exceso de azúcar en sangre, lo que hace necesario proveer al cuerpo de insulina inyectada".

El doctor Kyriakos señala que, "la diabetes tipo 2 es la más común, la padecen un 90 % de los enfermos diabéticos, que son generalmente mayores de 40 años. El organismo de la persona que la padece no produce la cantidad suficiente de insulina para aprovechar la glucosa, o es resistente a ella. Estos pacientes requieren una dieta equilibrada y ejercicio junto con un tratamiento médico adecuado".

También existe la diabetes gestacional, "una enfermedad que obliga a una dieta estricta y, solo en algunos casos, medicación. Normalmente, esta diabetes desaparece tras el parto, aunque las mujeres afectadas y sus hijos suelen ser más propensos a desarrollar la enfermedad".



La diabetes se puede curar

Uno de cada seis adultos es obeso y uno de cada cuatro niños tiene sobrepeso, un caldo de cultivo excelente para la enfermedad. La diabetes se puede curar y los datos son claros: el 80% de los pacientes obesos que se someten a una intervención de cirugía bariátrica o metabólica deja de ser diabético. «La efectividad es inmediata en pacientes con diabetes tipo 2, que habitualmente dejan de usar insulina y medicación a las semanas siguientes de la intervención», según explica el doctor Juan Luján, jefe de servicio y responsable de la Unidad de Obesidad y Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Murcia.

Existen muchos casos de pacientes que han recurrido a la cirugía metabólica, que actúa sobre la zona del tubo digestivo donde intervienen todas las hormonas que inducen el metabolismo de la insulina. Esta intervención tiene especial éxito en pacientes con un IMC superior a 35 con diabetes tipo 2 si está indicada.



Ganar menos peso en la madurez reduce el riesgo de cáncer

En España, según el estudio ENPE (Estudio Nutricional y de Hábitos Alimentarios de la Población Española), el 39,3% de la población tiene sobrepeso y un 21,6% obesidad. La obesidad se ha convertido en una epidemia crónica que puede llegar a reducir hasta en diez años la esperanza de vida de las personas que la padecen, tal y como afirman los especialistas de Quirónsalud.

En los casos donde el paciente no sea candidato a ningún tipo de cirugía los expertos de Quirónsalud recomiendan acudir al especialista en Nutrición y Endocrinología para supervisar al paciente durante la pérdida de peso.



Rotomar hábitos saludables

Los actuales hábitos de vida, el sedentarismo y la mala alimentación están convirtiéndose en los peores enemigos de la salud. Estas costumbres obligan, por falta de tiempo, a efectuar una alimentación basada en la comida rápida y abandonar en muchos casos una dieta rica en vegetales, pescados, legumbres, aceite de oliva y frutos secos. Los nutricionistas aconsejan incrementar la ingesta de alimentos frescos y evitar los procesados.

Así, los expertos reclaman las campañas de prevención necesarias para paliar el aumento de casos tipo 2 ya que la mayoría se producen por la mala alimentación y el sedentarismo. Acciones que fomenten, además, un estilo de vida saludable no solo conseguirá reducir el número de diabéticos, sino el de otras muchas patologías asociadas a malos hábitos alimenticios.