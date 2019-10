Retiran del mercado varios quesos franceses tras detectar presencia de listeria en algunos lotes

Una nueva alerta sanitaria que pone el foco en la industria de la alimentación. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una alerta por la presencia de listeria en un lote de queso de leche cruda procedente de Francia. Los responsables de esta institución "han tenido conocimiento a través del sistema de alerta rápida de piensos y alimentos de la Comisión Europea de una notificación de alerta de las autoridades sanitarias de Alemania por la presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en determinados lotes de queso de leche cruda de vaca procedente de Francia".

La empresa fabricante de los quesos afectados por este brote es Sas Le Moulins con sede en Moulis, Francia. Según la información que han proporcionado las autoridades sanitarias de Alemania los productos distribuidos en el mercado español han sido los siguientes: el cremier lote 19163112 con fecha de caducidad el 1 de diciembre de 2019, el vache con lote 19199118 con fecha de caducidad el 5 de diciembre de ese mismo año y el Bethmale de Martrat Vache con lote 19199118 y fecha de caducidad 20 de diciembre de 2019.

Esta información "ha sido transmitida por el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información" a todos los puntos de contacto de las diferentes redes de alerta de las diferentes comunidades autónomas para que procedan a la retirada de los productos.

Además como medida de precaución se está procediendo a la retirada del producto afectado pero, de todas maneras, se recomienda a todas las personas que lo tengan en casa que se abstengan de consumirlo y que lo devuelvan al punto de compra. Lo que no se ha hecho público en cualquier caso son los establecimientos de hostelería o de alimentación en los que se ha podido distribuir este queso. De cualquier manera no existiría problema alguno a la hora de consumir otros productos de esta marca que no sean los afectados por este brote y que por lo tanto no tengan ni el lote ni la fecha de caducidad que se indica en este informe acerca de la listeria detectada en estos quesos de Francia.

El brote de listeria de carne mechada en Andalucía provocó cientos de víctimas que se han organizado a través de asociaciones de consumidores para exigir responsabilidades a los propietarios de la marca que ya tienen abierto un procedimiento judicial contra ellos que se instruirá en los próximos meses.