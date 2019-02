Las indemnizaciones por accidentes de tráfico, a debate

El salón de actos de la Cámara de Comercio de Murcia se llenó el pasado jueves de abogados y médicos dispuestos a ponerse al día de los cambios que supone para sus profesiones la próxima reforma de la Ley 35/2015 que entrará en vigor a finales de este mes y al día siguiente de su publicación en el BOE.

El evento estuvo organizado por el Hospital Mesa del Castillo, que cuenta con una Unidad de Lesionados de Tráfico que procura a las víctimas una atención integral en cuanto a especialistas, pruebas médicas y seguimiento a las mismas. La jornada 'La reclamación de indemnizaciones de accidentes de tráfico' estuvo dirigida a profesionales del derecho, la gestión de seguros de circulación y la atención médica y logró ser un foro para actualizar conocimientos acerca de la gestión de indemnizaciones y atención médica en caso de accidente de circulación.

La Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguros en la Circulación de Vehículos a Motor, junto a la reciente modificación del Código Penal, supone un cambio en el manejo de los lesionados a nivel de forma y procedimiento; sin embargo, los expertos denuncian que dichos cambios no se están aplicando correctamente en la práctica.

Para aclarar la situación asistió a la jornada como primer ponente el abogado José Pérez Tirado, especialista en Responsabilidad Civil y Seguro y miembro de la Comisión de Expertos 35/2015, con la conferencia 'Los errores que no deben cometer los abogados en la reclamación de indemnizaciones por accidentes de tráfico. La correcta aplicación de la ley con su próxima reforma y el nuevo convenio de asistencia sanitaria'.

El letrado advirtió a los abogados allí presentes que para realizar el cálculo de las indemnizaciones por fallecimiento o 'lucro cesante' (el dinero que deja de percibir una persona que tiene que abandonar su trabajo por las secuelas de un accidente), tenían que tener en cuenta muchos supuestos que no aparecen en las antiguas tablas, que datan de 2014 y en las que no se ha actualizado el Salario Mínimo Interprofesional, ni tampoco prevén supuestos como que la víctima sea autónoma y no cotice en el Régimen General de la Seguridad Social. «Si se desconocen estos temas, las víctimas pueden percibir mucho menos dinero del que les corresponde», afirma Pérez Tirado.

También informó de que con la modificación de la Ley «el paciente tiene derecho a escoger el centro en el que quiere ser atendido de sus lesiones. Es muy importante que acudan a centros 'A' en los que cuentan con todo tipo de especialistas y tienen acceso a todas las pruebas que precisen, antes que recurrir a los centros 'C', con menos medios y que no cubren todos los tratamientos».

Asimismo, resaltó que es inadmisible que en caso de accidentes de tráfico se ponga un límite en interconsulta: «El lesionado no tiene por qué decidir entre un especialista u otro, pues puede haber sido dañado en varias partes de su cuerpo». Por ejemplo, una persona con daños en la vista y los huesos no tiene por qué elegir entre acudir a un oftalmólogo o un traumatólogo, tiene derecho a que lo atiendan los dos.

Por su parte, el doctor José Manuel Moreno, traumatólogo y coordinador médico de la Unidad de Lesionados de Tráfico del Hospital Mesa del Castillo, impartió la ponencia 'Evolución del informe médico asistencial al informe médico de alta concluyente'. Señaló que este nuevo documento se llama así «porque concluye, y surge de la necesidad de probar que existen unas secuelas, por lo que tiene que ser concluyente». Aclaró que el Informe Médico Concluyente es «un informe asistencial, no pericial» y que establece varios apartados como el motivo de la consulta (si hay rapidez en la asistencia al centro sanitario), el estado sintomatológico previo al accidente, la sintomatología tras el accidente (cuadro clínico, cómo es el dolor, cuando se produce, en qué posición hay más dolor, si impide alguna actividad como dormir, comer...), también los datos sobre el accidente y el diagnóstico definitivo; «en conclusión, este informe es el pilar básico para demostrar el estado del paciente», subrayó el especialista.