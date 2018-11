Preguntas y respuestas sobre prematuridad

¿Qué es el dia del Prematuro?

El 17 de noviembre se celebra el día mundial del prematuro para concienciar sobre los problemas que suponen nacer antes de tiempo, es decir antes de cumplir las 37 semanas de gestación.



¿Se han incrementado el número de nacimientos prematuros en los últimos años? ¿ de qué porcentaje del total de nacimientos estamos hablando?

Si en las últimas década el número de nacimientos prematuro se ha incrementado. Según datos de la Organización Mundial de la Salud:

1. Se estima que cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros que esa cifra está aumentando en los últimos 20 años oscilando entre el 5 y 18% de todos los nacimientos.

2. Aproximadamente un millón de niños prematuros mueren cada año debido a complicaciones en el parto. Muchos de los bebés prematuros que sobreviven sufren algún tipo de discapacidad de por vida, en particular, discapacidades relacionadas con el aprendizaje y problemas visuales y auditivos.

3. A nivel mundial, la prematuridad es la primera causa de mortalidad en los niños menores de cinco años.

4. Existen grandes diferencias en las tasas de supervivencia de los bebés prematuros, en función del lugar donde hayan nacido.

Las tasas de supervivencia presentan notables disparidades entre los distintos países del mundo. En contextos de bajos ingresos, la mitad de los bebés nacidos a las 32 semanas mueren por no haber recibido cuidados sencillos y esenciales durante el embarazo parto y postparto para todas las embarazadas y sus bebes recién nacido: como aportar al recién nacido calor suficiente, o no haber proporcionado apoyo a la lactancia materna, así como por no habérseles administrado atención básica para combatir infecciones y problemas respiratorios.

En los países desarrollados, prácticamente la totalidad de estos bebés sobrevive con mejoría de las complicaciones y secuelas, así como en edades gestacionales cada vez menores.



¿Cuál es el motivo?

El desarrollo de una moderna tecnología de asistencia neonatal y la disponibilidad de unos profesionales sanitarios altamente especializados y calificados ha hecho que las tasas de supervivencia y las secuelas hayan mejorado en aquellas zonas geográficas con mayores recursos, permitiendo la supervivencia con edades gestacionales cada vez menores.



Este incremento, ¿ Cómo ha influido en las UCIs neonatales?

Como ya hemos dicho el desarrollo de tecnología médicas en las unidades neonatales en los que ha permitido la mayor sobrevida de los prematuros y que cada vez la sobrevida en edades gestacionales sean mas precoz, en la actualidad el limite es 24-25sg.



¿Qué beneficios aportan a la salud del niño y de la madre las UCIs de puertas abiertas?

Los cuidados que necesitan los recién nacidos prematuros suelen prestarse desde el nacimiento en unidades neonatales especializadas como la del Hospital Quirón Murcia, sin embargo existen cuidados sencillo pero fundamentales como son el contacto piel con piel o método madre canguro y la lactancia materna que podemos realizarlas en nuestras unidades si estas son unidades de puertas abiertas.

El método madre canguro es la atención a los niños prematuros manteniéndolos en contacto piel a piel con su madre.

Se trata de un método eficaz y fácil de aplicar que fomenta la salud y el bienestar tanto de los recién nacidos prematuros, permite:

1. Contacto piel a piel temprano, continuo y prolongado entre la madre y el bebé.

2. Lactancia materna exclusiva (en el caso ideal).

3. Se inician en el hospital desde paritorio a ser posible y pueden continuarse en el hogar.

4. Los bebés pequeños pueden recibir el alta en un plazo breve.

5. Contribuye a la humanización de la atención neonatal y a potenciar los vínculos afectivos entre la madre y el hijo.

Como parte también de aquellos cuidados fundamentales que precisan los recién nacidos prematuros para fomentar el desarrollo adecuado de los vínculos afectivos, nuestra unidad neonatal es una unidad de puertas abiertas que como ya hemos mencionados en otras oportunidades significa que los padres pueden y deben permanecer con sus hijos durante su estancia de manera de involucrase en cuidados



¿Cuáles son los protocolos puestos en marcha para en el hospital para la implicación de la madre en el cuidado del niño prematuro?

Teniendo en cuenta los beneficios del contacto piel con piel, las recomendaciones actuales y los efectos que produce la separación, parece evidente e imprescindible tomar las medidas necesarias para poner en marcha estrategias que permitan poner en práctica el CPP tras las cesáreas. Por otro lado, hay que considerar que el nacimiento es un momento único que debemos intentar "humanizar" para que sea compartido por la madre, el padre y el recién nacido tratando de minimizar los efectos de la cirugía siempre que la situación lo permita e intentando que el puerperio inmediato sea lo más parecido al de un parto vaginal.

Existen muchas barreras en el quirófano que dificultan llevar a cabo un adecuado CPP, la principal es la resistencia de los propios profesionales que aluden los siguientes argumentos:

El quirófano es un lugar aséptico y el CPP puede comprometer la esterilidad, es un lugar frío y el recién nacido se puede quedar hipotérmico. La cesárea es una cirugía que puede tener complicaciones. Durante el piel con piel El recién nacido requiere una vigilancia y no está definido quién es el profesional responsable de valorar la adecuada transición en las cesáreas.

Así que en nuestro hospital hemos puesto en marcha las recomendaciones de la AEP:

"Antes de entrar al quirófano se explicará a la madre y al padre en qué consiste y se solicitará su consentimiento.

Dada la repercusión del CPP sobre el establecimiento del vínculo se ofertará a todas las madres, independientemente del tipo de alimentación que hayan decidido dar a su hijo.

Preparación para la Intervención: Se colocará el arco de separación de forma que quede espacio suficiente para que la madre pueda acoger al niño durante la intervención. Se monitoriza a la madre de forma que los electrodos dejen libre el tórax (en los hombros o en la espalda) para que no molesten al bebé cuando se coloque piel con piel y tampoco haya interferencias y el anestesiólogo pueda controlar la evolución durante la intervención. Se colocará el manguito de tensión y el pulsioxímetro.

Durante la intervención es probable que la madre pueda sufrir mareos, hipotensión, náuseas y vómitos debidos a los efectos secundarios de la anestesia y también a la propia cirugía. Por ello, el anestesiólogo ha de estar vigilante y tratar lo más rápido posible estos síntomas para que la madre esté tranquila y con buen estado general para recibir a su bebé.

Tras el nacimiento, lo ideal es que el bebé se coloque directamente sobre el pecho de la madre, pero es posible que se produzca una mala transición entre la vida uterina-extrauterina más lenta. Por este motivo, será importante que la cuna térmica esté dentro del propio quirófano (para mantener el contacto visual entre madre e hijo) mientras se vigila el desarrollo de la transición inicial. Una vez que se comprueba el estado del recién nacido es adecuado, se puede iniciar el pie con piel. Se coloca al recién nacido desnudo, salvo el pañal (opcional) y el gorro, encima del pecho de la madre y se cubre con paños calientes. Hay que proporcionarles intimidad pero siempre habrá un profesional (consensuado en cada centro) que será el responsable de observar al bebé y atender las necesidades de la madre."