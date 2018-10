Retiran de los kioscos varios lotes de gusanitos y palomitas vendidos en la Región

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición retiró la pasada semana varios lotes de gusanitos y palomitas que contenían productos no declarados. Según informa esta institución en un comunicado hecho público a través de su página web el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tuvo conocimiento el pasado día 8 de una alerta trasladada por las Autoridades Sanitarias de la Comunidad Valenciana "relativa a la ausencia de lista de ingredientes y presencia de leche no declarada en dos productos de aperitivo fabricados en España". Los productos afectados por esta alerta son los gusanitos y las palomitas de Grefusa.

Respecto al primer producto retirado (el conocido como "Grefuisito") se trata de un producto horneado con sabor a mantequilla de 35 gramos. Los lotes que hay sido retirados son los 77069, 77338, 77713, 78030 y 78349. En la propia web de la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria se pueden consultar las fechas de caducidad de estos productos para tener más datos acerca de los que han sido retirados.

En cuanto a las palomitas se ha retirado las de los lotes 77160, 77343, 77724, 78035 y 78355. Según se informa desde la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria los productos afectados por esta retirada "han sido distribuidos a puntos de venta al consumidor final como por ejemplo quioscos ubicados en comunidades como Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Ceuta, Castilla La Mancha, Casilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Melilla, Murcia, Galicia, Rioja y País Vasco.

Siguiendo con el comunicado de la Agencia se indica que la propia empresa Grefusa "ha iniciado el proceso de retirada de los productos para proceder a su reetiquetado". Pero como medida de precaución "se recomienda a aquellos consumidores alérgicos o intolerantes a la leche que pudieran tener los productos anteriormente mencionados (los afectados por esta alerta alimentaria) en sus hogares que se abstengan de consumirlos".

El producto, eso sí, no comparta ningún riesgo para el resto de consumidores pero se pide que se extremen las precauciones sobre todo si se tiene alergias. De hecho no es la primera vez que sucede algo así, evidentemente. Hace tan sólo unos días te contábamos en este artículo la retirada de un producto de unos grandes supermercados en el que se había detectado también trazas de leche que si bien no eran perjudiciales para la salud si podían poner en peligro a alguien que tuviera una alergia.