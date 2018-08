Clínica Dental Arrixaca, un nuevo motivo para sonreir

Clínica Dental Arrixaca es una clínica independiente, ubicada en la galería comercial del Hospital Virgen de la Arrixaca. Ofrece tratamientos multidisciplinares en materia de salud bucodental, lo que permite rehabilitar la boca al completo. Su director médico, Alejandro López Gómez se ha formado en universidades de España y EEUU y cuenta con una amplia experiencia de más de 15 años, teniendo en su haber varios premios nacionales en el campo de la odontología. También cuentan con un valioso equipo de profesionales expertos en esta disciplina médica.

Explica que la Clínica Dental Arrixaca ofrece servicios de cirugía, implantes, ortodoncia y odontología estética, periodoncia... además de un equipo de anestesia para que los tratamientos se puedan realizar sin estrés ni dolor.

Alejandro López señala que «es maravilloso ver sonreir a los pacientes sabiendo que nosotros somos la razón. Estamos por y para el paciente, y nuestro equipo de profesionales siempre están a disposición del paciente para aconsejarlos en cualquier tipo de tratamiento.

Por lo que respecta a los tratamientos más demandados, la caries es la enfermedad que más afecta a la boca, siendo su solución el tratamiento más demandado. Clínica Dental Arrixaca también realiza técnicas de cirugía oral como PRF, All on Four y prótesis CAD-CAM, que son las técnicas más vanguardistas en la actualidad en la odontología.

El doctor López indica que el cepillado diario «sigue siendo una asignatura pendiente, al igual que las revisiones periódicas, pero poco a poco vamos consiguiendo que se vaya adquiriendo más conciencia y preocupación por su salud bucodental. Es importante tener un profesional de confianza en este campo e intentar evitar las macro clínicas dentales donde se suelen dar estafas y problemas de salud derivados de los tratamientos realizados.

La Clínica Dental Arrixaca dispone de un amplio horario (lunes a viernes de 09.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas y los sábados de 10.oo a 13.30 horas). Además permiten facilidades de pago y financiación de cualquier tipo de tratamiento hasta36 meses sin intereses. Ofrecen una hora de aparcamiento gratuito y están comunicados por un amplio número de líneas de autobús.