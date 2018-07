El secreto de los nutricionistas para hacer cenas ligeras con las que perder peso

Los nutricionistas aseguran que en medio de una dieta, cuando se busca adelgazar, hay que prestarle mucha atención al momento de la cena. No en vano la se ingiere (habitualmente) unas horas antes de irse a dormir, cuando ya no se van a quemar calorías.

El secreto es sencillo: mirar bien lo que comes. El nutricionista Miquel Girones lo explica en un de sus últimos post. "Debemos introducir en el menú fuentes saludables de proteína en las comidas porque van a aportar saciedad: por ejemplo unos huevos duros o a la plancha. Hay que elegir también carbohidratos de calidad como las legumbres, que siempre son una buena opción", explica el nutricionista haciendo hincapié en que tampoco hay que descartar las grasas en esta comida, siempre y cuando sean saludables como el "aove o el aguacate" (sí, puedes cenar un guacamole sin problemas. Estas grasas "buenas" te van a aportar "saciedad y un montón de nutrientes". Aquí puedes leer las cinco cosas que no debes comer si haces dieta.

Pero además de controlar lo que comes debes controlar lo que bebes. (En este artículo te contábamos hace unos días las bebidas 0 calorías que podías tomar). Los nutricionistas aseguran, además, que beber uno o dos vasos de agua antes de comer ayuda a la pérdida de grasa. ¿La razón? No puede ser más sencilla: el agua te llena. Pero aún hay más secretos.

"Asegúrate de que la mitad del plato es en forma de verdura, ya sea en ensalada, al horno o en crema", explica Girones añadiendo que también se debe cuidar el postre. Ahí sí que no hay ninguna duda: fruta. "La que te guste más. No hay frutas buenas y malas, todas son excelentes opciones para ganar en salud", sentencia. Y es que el objetivo último de una dieta no debe ser (al menos no sólo) el de perder peso. Cambiar de habitos y de modo de vida tiene que ser también una excusa para mejorar en salud y para moverte más. Aquí te proponemos, por ejemplo, una lista de ejercicios que puedes hacer en casa. Nada es imposible si perseveras en ello y te haces fuerte.

La clave, además, es que tengas la ayuda de nutricionistas y expertos que te puedan echar un cable con sus conocimientos.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bkf-5igloR3/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bkf-5igloR3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??LA PÉRDIDA DE GRASA ES SIMPLE?? . ????Si sabes cómo, no hay demasiado secreto. . ??Introduce fuentes saludables de proteína en tus comidas. Te va a aportar saciedad a tope. Unos huevos duros o a la plancha, por poner solo un ejemplo, ¡y vamos que nos vamos! . ????Elige carbohidratos de calidad. Legumbres al poder. Siempre una genial opción. . ?Grasas saludables como el AOVE o el aguacate son estupendas. Te van a aportar, de nuevo, saciedad y un montón de nutrientes. . ??Elige bebidas 0 calorías. Té, infusión, café solo, agua, agua con limón... ¡El que te guste más! Recuerda que 1-2 vasos de agua antes de comer ayuda a la pérdida de grasa según la ciencia. . ??Asegúrate que la mitad de tu plato es en forma de verdura. Ya sea ensalada, al horno, en crema... . ?? Y de fruta, la que te guste más. No hay frutas buenas y malas. TODAS son excelentes elecciones para ganar en salud. . ????¿Cómo ha sido tu cena de hoy? ¿Se parece a la que te propongo? . ??Etiqueta a esa amiga, mamá, compañero de trabajo... a quién le irá genial tener un recordatorio de como diseñar una comida óptima para la pérdida de grasa ganando en salud. . ??Sígueme en @miquel_girones para TIPS y SECRETOS A DIARIO sobre NUTRICIÓN Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE. . #miquelgirones #fruta #comidareal #realfood #comefrutacoño #realfooder #vidasana #vidasaludable #vidafit #fit #fitness #perdergrasa #adelgazar #perderpeso #bajardepeso #cena #vegetariano #vegano #vegana #vegetariana #dietaflexible #dietavegetariana #8020 #estilodevida #habitos #habitossaludables #barcelona #nutricionistaonline #coachgirona #nutricionistagirona</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una publicación compartida de <a href="https://www.instagram.com/miquel_girones/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ??NUTRICIÓN | ??CIENCIA | ?SALUD</a> (@miquel_girones) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-26T19:32:31+00:00">26 Jun, 2018 a las 12:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script>