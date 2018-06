Reproducción Asistida Quirónsalud Dexeus Murcia, el mejor lugar para comenzar el viaje de la maternidad

Se estima que en la actualidad más del 15% de las parejas presenta algún problema de fertilidad que impide o dificulta la concepción por vía natural y, según los últimos datos, este porcentaje va en aumento. Tras estas dificultades para concebir se encuentran diversos factores como" el retraso en la edad de la maternidad, la contaminación ambiental, el sedentarismo, el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco, el sobrepeso y la disminución en la calidad seminal contrastada en los últimos años", señala Laura Sarabia jefa de laboratorio del Instituto de Reproducción Asistida Quirónsalud Dexeus Murcia.

Pero, ¿qué hacer cuando el embarazo no llega? Los especialistas recomiendan a las mujeres menores de 35 años acudir a la consulta del especialista si, tras un periodo de un año de búsqueda activa, el embarazo no llegara. "Pero en mujeres mayores de 35 años lo recomendable es acudir al especialista si transcurridos seis meses no se consiguiera un embarazo", apunta el doctor Víctor Villalobos, jefe de del Instituto de Reproducción Asistida Quirónsalud Dexeus Murcia.

El primer paso que dan los especialistas de la unidad es valorar el caso a través de un estudio de los antecedentes y la realización de pruebas complementarias que les ayuden a determinar la causa del problema de infertilidad.

Una de las principales ventajas del Instituto de Reproducción de Quirónsalud es su integración dentro de un centro hospitalario, lo que posibilita una estrecha colaboración a la hora de hacer un diagnóstico y planificar un tratamiento con el resto de especialidades en caso de que sea necesaria su intervención, como radiólogos, urólogos, genetistas, psicólogos, oncólogos, reumatólogos, hematólogos, endocrinólogos o anestesiólogos. "Esto ayuda a conocer sin pérdida de tiempo la existencia de alguna patología que deba estabilizarse antes de comenzar un tratamiento, o bien si existe alguna situación en la que se desaconseje la realización de un tratamiento u otro", señala el doctor Villalobos.

Tras los resultados de esta primera fase se escogerá una técnica u otra en función de los mismos.

La mayoría de los tratamientos comienzan con la estimulación ovárica de la mujer con el objetivo de que pueda producir más de un óvulo, lo que posibilita optimizar el tratamiento.

A partir de ahí, en el caso de que el tratamiento aconsejado sea una inseminación artificial, se procederá a la preparación del semen de la propia pareja o de donante para su posterior introducción en el útero femenino. En una fecundación in vitro el proceso comenzará con la extracción de los óvulos tras el tratamiento de estimulación para posteriormente ser fecundados en el laboratorio, donde los responsables del proceso se asegurarán si son aptos para conseguir el embarazo.

Si se consigue introducir en el útero uno o dos embriones de buena calidad, es muy probable que se consiga el embarazo. "La clave hoy en día es conseguir seleccionar buenos embriones, de ahí la importancia de la utilización de los últimos avances para la obtención y selección del mejor embrión", señala el doctor Villalobos.

Pero además la paciente contará con servicios tan importantes como asesoramiento nutricional y de estilo vida personalizados para ella y la pareja que ayudarán a llegar al tratamiento en un estado de salud óptimo y así conseguir el deseado embarazo en un tiempo menor. El centro cuenta además con un equipo de reputadísimos ginecólogos que cuidaran del estado de la madre a lo largo de los nueve meses de espera en le realizará un exhaustivo seguimiento para velar por el estado de la madre y el bebé. En el momento del parto recibirá toda la atención y respeto de nuestros profesionales para transformar ese momento tan trascendente en algo único.

Tras el alumbramiento el bebé será atendido por un excelente equipo de pediatras que le realizarán todas las pruebas pertinentes que aseguren un correcto estado de salud. Además si fuera necesario nuestro hospital cuenta con la UCI neonatal privada mejor equipada de la Región de Murcia, con capacidad para atender partos de menos de 34 semanas o menos de 1.000 gramos de peso.

Esta UCI neonatal cuenta con tecnología de vanguardia y ocho puestos, de los que tres tienen una dotación para pacientes críticos, y un equipamiento de primer nivel para ayudar en la maduración pulmonar o cerebral y en el control y monitorización total del bebé, para lo que se reproducen las condiciones intrauterinas. Otro de los servicios más requeridos por las pacientes es el asesoramiento de lactancia materna gracias al cual nuestras pacientes pueden comenzar a lactar a sus bebés de una manera correcta bajo los consejos de expertas especialistas.



Un lugar abierto a todos los modelos de familia

El método ROPA (recepción de ovocitos de la pareja) es un tipo tratamiento de fertilidad gracias al cual una pareja de mujeres puede compartir la maternidad.

Pero, ¿Cómo pueden ser dos mujeres madres del mismo hijo? En realidad se trata de un procedimiento muy sencillo que se realiza en Quirónsalud en el que una de las mujeres aporta el material genético a través de sus óvulos fecundados con semen donante y la otra recibe mediante transferencia ese óvulo fecundado a su útero para su implantación y posterior embarazo.

Esta técnica es fruto de la excepción legal recogida en la Ley de Reproducción Asistida, desde el año 2006 donde se reconoce que ambas mujeres son progenitoras biológicas del niño nacido. La donación de gametos, ya sea de óvulos o de espermatozoides, es anónima por ley en España y en el caso de una pareja homoparental, formada por dos mujeres, la donación deja de ser anónima, así que se reconoce la maternidad de ambas.

Cómo se realiza este tratamiento

El proceso que se realiza para llevar a cabo esta técnica es el mismo que se realiza en un tratamiento de fecundación in vitro, todo depende del rol que adopte cada miembro de la pareja. El tratamiento comenzará con la estimulación ovárica de la mujer que vaya a aportar los óvulos que tras las consiguientes revisiones se extraerán cuando hayan alcanzado el tamaño y la madurez óptima para su fecundación mediante semen de donante.

Por su parte, la mujer receptora preparará su útero mediante la administración de un tratamiento para conseguir el óptimo grosor endometrial. Una vez preparado el útero, a la mujer receptora se le transferirá el embrión seleccionado con mayor calidad a su útero. Pasados quinces días la receptora deberá someterse al test de embarazo para conocer los resultados

Todas las parejas de mujeres pueden recurrir a este método

La respuesta es no. Es requisito indispensable que la pareja esté casada formalmente. Además, la Ley de Reproducción Asistida concibe a ambas progenitoras como madres biológicas, por lo que ambas tienen las mismas obligaciones y derechos legales sobre el recién nacido.