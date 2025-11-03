El chef Randy Siles: "Los cocineros tienen en sus manos la posibilidad de mejorar la vida de las comunidades"

Reflexionar sobre el futuro del turismo. Tomar consciencia de nuestra responsabilidad ante el planeta. Encontrar una nueva forma de viajar, que no comprometa las comunidades locales. Estos son algunos de los objetivos que tiene HIC Summit, un foro pionero del turismo sostenible, la innovación y el emprendimiento.

No se trata de una conferencia más: HIC Summit, que en su séptima edición ha tenido lugar del 15 al 17 de octubre de 2025 en Ibiza, reúne en un ambiente exclusivo a expertos en la materia, destinos, empresas, investigadores y organizaciones con un papel destacado en el campo del turismo sostenible. En esta ocasión tuvo relevancia especial la participación de Costa Rica, que destaca por su incansable búsqueda de hacer que el turismo sea un elemento que sume y no que reste.

Costa Rica es líder en conservación ambiental, en sostenibilidad, en turismo de naturaleza, en transición energética y en diplomacia climática. Sus esfuerzos en diversificar el turismo y enfocar a los visitantes hacia la biodiversidad no son palabrería: el 26% de su territorio está protegido por parques nacionales y son pioneros en energías limpias y en neutralidad climática.

Catarata Bajos del Toro, en Alajuela / Yeudy Guido

Cómo la gastronomía puede ayudar a las comunidades locales

En este sentido, el primer gran foco del evento fue la gastronomía. El primer panel estuvo liderado por Randy Siles, primer chef Embajador del Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable de Costa Rica, con la colaboración de Nacho Solana, Joan Capilla y Xune Andrade.

El equipo al completo demostró que la gastronomía no solo es parte inherente del viaje, sino que también puede ser herramienta para mejorar la vida de las comunidades locales. Siles señaló la importancia de mirar al pasado para avanzar, indicando que "innovar no siempre es crear algo nuevo, sino reaprender de lo que fuimos antes". En este sentido, apunta a la importancia de recuperar las raíces: la tradición ganadera y pesquera, las recetas tradicionales, la vieja costumbre de comprar producto de proximidad.

Solo con la elección de los ingredientes utilizados, los cocineros pueden dar un enorme apoyo a las comunidades locales. Concienciar sobre la necesidad de pagar un precio justo por un producto es la única manera de garantizar que sector primario sea sostenible a largo plazo. Enriquecer la agricultura, sino que también y "combatir la despoblación rural".

Posteriormente, el hub acogió la intervención de Gustavo Alvarado, Director de Competitividad y Sostenibilidad Turística y ex Ministro de Turismo del país, que señalaba la importancia de rescatar la tradición y la identidad local a través de la gastronomía, una espina dorsal que une agricultores, cocineros y comunidades.

Desayuno de Gallo Pinto / Turismo de Costa Rica

La protección del océano mediante la innovación, el otro gran reto del turismo

Como país con salida a dos océanos, Costa Rica no pierde de vista la importancia de invertir en sus mares. Durante la ponencia Blue Life Regeneration, Gustavo Alvarado compartió escenario con Francisco López Castejón (del Cartagena Oceanographic Research Institute; UPCT), Samara Croci (Fundación Healthy Seas, Italia), Marc Rigau (Fundación Blue Life, Ibiza) y Marta Costa (Blue Bio Value; Maze Impact, Portugal).

Juntos han planteado la necesidad de desarrollar diferentes estrategias para proteger los océanos tanto desde la administración pública como desde la empresa privada y la ciudadanía. Y sí, eso involucra también al turismo.

Para ello se ha emprendido una labor de concienciación ambiental del turista, además de apuntar a actividades que promueven la seguridad de los océanos (como el Parque Nacional Marino Ballena, donde es posible interactuar con ballenas sin afectar a su hábitat; o la iniciativa de decomisión y devolución a sus entornos de las conchas encontradas en los aeropuertos).

Hoy en día, el 8% de los turistas de Costa Rica se animan a participar en actividades oceánicas, una cifra que se espera hacer crecer, siempre en un marco de respeto y contribución al paisaje visitado, con el paso de los años.

Las tortugas costarricenses, patrimonio biológico del país / Turismo de Costa Rica

Cómo Costa Rica se ha convertido en el gran destino sostenible

Desde sus frondosos bosques interminables hasta sus playas caribeñas, pasando por las localidades pequeñas que cada vez cobran más importancia como parada gastronómica rural, Costa Rica se ha convertido en un destino profundamente vinculado con sus raíces y con la naturaleza.

Prueba del vínculo irrompible entre futuro y cocina es que se ha desarrollado un Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable con el objetivo de convertir la comida tica en vía de rescate de la tradición e identidad local. Uniendo agricultores, cocineros y sus comunidades, se está creando una red de lazos de relaciones entre todos los participantes del sector que pone en valor cada fase del proceso.

Esa importancia, por supuesto, se traslada al visitante. Cada vez que un viajero escoge un restaurante local, o probar un plato cocinado con producto autóctono, está colaborando para que las aldeas rurales sobrevivan y los recetarios históricos no mueran. Cuando elegimos disfrutar de la jungla en lugar de dirigirnos a actividades de ocio masivo, apoyamos su preservación. Y es que el visitante también tiene una responsabilidad. Tal y como ha afirmado Alvarado, "El turismo debe generar beneficios directos en los territorios y en quienes los habitan".

Para aquellos que deseen subirse al carro y descubrir el destino más sostenible, desde esta casa se está preparando la primera Expedición Viajar a Costa Rica, una ruta de 15 días recorriendo los rincones más emblemáticos del país americano, desde San José hasta Uvita. ¡Apúntate aquí para estar al tanto!