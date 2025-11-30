Del chándal al 'smoking' y del sujetador a la bomber, ¿cuánto sabes de la ropa que te pones?

¿Sabías que la bomber nació para rescatar pilotos? ¿O que el 'smoking' empezó como una chaqueta para fumar? ¿Y que el origen de las bailarinas está muy relacionado con la actriz Audrey Hepburn? Más allá de pasarelas y tendencias, la moda es historia, geografía y un idioma universal que conecta a todo el mundo. Así lo cree y lo defiende la profesora Ana Velasco Molpeceres (Valladolid, 1991) en el pequeño-gran manual 'Historiones de la moda' (GeoPlaneta).

En su ya sexto libro sobre moda, la especialista rastrea, con rigor y humor, el origen y evolución de un total de 80 prendas para el frío, el calor, interior, en desuso, sombreros, calzado, accesorios y de estar por casa. "Cada manto, vestido o zapato ha sido testigo de batallas y celebraciones, de besos robados y de huidas desesperadas. La tela envuelve, protege, pero también delata. Dice de dónde venimos, quiénes somos, qué anhelamos, qué tenemos e incluso qué tememos", asegura la autora. Veamos, a continuación, 10 curiosos ejemplos:

Bailarinas: maxmix Manolete y Audrey Hepburn Aunque son unos de los zapatos más odiados por los podólogos -por su suela delgada y cero amortiguación-, las bailarinas son un clásico que deriva de los mocasines egipcios y las sandalias griegas. Hombres y mujeres usaron el zapato plano hasta que en el siglo XVII se introdujo el tacón como símbolo de estatus, y solo los hombres, "al conectarse con la práctica de montar a caballo". En el XIX las bailarinas eran el calzado nicho del ballet, hasta que Coco Chanel, gran amante de los Ballets Rusos, las introdujo en sus colecciones, como símbolo de la mujer sofisticada: Audrey Hepburn, en 'Desayuno con diamantes' o 'Una cara con ángel'; Brigitte Bardot o Jackie Kennedy, por citar algunas famosas. En España, su introducción se debe al torero Manolete. Cerradas, con escote redondeado y lazo en el empeine, le ofrecía al diestro una estabilidad extra sobre la arena que no le daba la antigua bota que se usó en los ruedos.

El torero Manuel Rodríguez Sánchez, 'Manolete'. / EFE

Bermudas: ni largas ni cortas "Durante siglos, el pantalón corto no era corto; no existía el largo", asegura Velasco. Se llevaban calzones, medias o bombachos. El pantalón largo surgió como prenda moderna y símbolo de hombría. "La leyenda cuenta que fue Nathaniel Coxon, dueño de una tienda de té local en Bermudas, quien acortó en 1914 los pantalones de sus empleados para que no se derritieran". Luego, los turistas británicos y de EEUU que visitaron la isla de aguas turquesas descubrieron la 'nueva' prenda con maxiventilación.

Una escena de la serie 'The White Lotus', temporada 3. / HBO MAX

Bomber: ¿me recibes? cambio y corto "Todo empezó en la primera guerra mundial. Las cabinas de los aviones eran abiertas y la altitud no perdonaba". Los abrigos largos de lana eran incómodos y dificultaban el movimiento entre pedales. En 1917, el US Army Signal Corps creó unas chaquetas específicas para sus pilotos: cortas, resistentes y forradas con borreguito: las 'flying jackets'. En plena guerra fría, el modelo se sofisticó a la vez que los cazas, que volaban más alto y más rápido. El cuero del primer modelo se petrificaba con la humedad y se sustituyó por nailon, más ligero, y se rellenó con poliéster. En los 80, se convirtió en la 'chupa' de 'skinheads' británicos, punks alemanes y grafiteros del Bronx, y nombró a Tom Cruise como su 'embajador' oficial gracias a 'Top Gun'.

Tom Cruise, en la primera película 'Top Gun', de 1986. / EPC

Chanclas: desde Tutankamón El icónico calzado símbolo del verano y el turisteo es uno de los calzados más antiguos que se conocen. Aunque a priori pareciera más sencillo fabricar una zapatilla con una sola franja ancha que cruce el pie por arriba, la pieza entre el dedo gordo y el resto surgió a la vez en varias civilizaciones por su mejor sujeción y agarre. Uno de los primeros modelos, de hace 6.200 años, se encontró en una cueva en Albuñol (Granada) y hasta en la tumba de Tutankamón se hallaron ancestrales 'flip-flops' cuajadas de joyas.

Artesano de Toni Pons sostiene la reproducción de la primera alpargata-chancla hallada en Europa, en la Cueva de los Murciélagos de Granada. / FERRAN NADEU

Chándal: estar en el ajo Los raperos y las Kardashian son los grandes apóstoles de este dos piezas que nació a finales del siglo XIX de la mano de Émile Camuset, fundador de Le Cop Sportif, como la versión más cómoda, ancha y cálida de los pantalones de diario. Por otro lado, el término 'chándal' proviene de los vendedores de ajos franceses, los 'marchand d'ail', que vestían con gruesos y amplios jerséis de punto. El primer chándal 'moderno' se lo debemos a Adidas, y la colaboración con el futbolista Franz Beckenbauer, que en 1967 lanzaron el primer traje de pista o chándal: chaqueta blanca con cremallera y un pantalón rojo adornado con las tres rayas de la marca.

Beckenbauer, con el icónico chándal de Adidas. / EPC

Gabardina: trinchera y cine El básico del armario de las 'it girls' nació de la necesidad de 'combatir' la persistente lluvia inglesa. "El joven Thomas Burberry, un aprendiz de comerciante textil, fundó en 1856 una tienda en Basingstoke, Hampshire, y se obsesionó con un objetivo: crear un paño que resistiera al agua sin asfixiar al cuerpo". Lo logró en 1879: una tela de algodón densamente tejida e impermeabilizada antes del hilado con lanolina natural. En 1901 adaptó su nuevo modelo a los oficiales del ejército británico. En las décadas de 1930 y 1940, la prenda conquistó el cine. Humphrey Bogart la elevó a leyenda en 'Casablanca' y 'El halcón maltés'.

Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, en 'Casablanca'. / EPC

Medias: muslos y paracaídas Hasta la Revolución Francesa, las medias fueron cosa de hombres. No eran finas y elásticas como las de ahora, sino gruesas calzas que cubrían sus piernas, al aire, por culpa de los pantalones cortos. William Lee inventó la primera máquina de tejer medias en 1589, y en los siglos posteriores se difundió su uso entre las élites, pues se tejían en seda. La producción masiva llegó en el XX acompañada con el acortamiento de las faldas de las señoras. Las resistentes de nailon llegarían en 1940, y las elásticas de licra, en los 60.

En 1940, Dupont lanzó al mercado las primeras medias de nailon, apodadas "seda sintética". / DUPONT

Pijama: de la India a la playa A finales del XIX, en la India británica, el inventor sir James Smith revolucionó la ropa de dormir de los hombres, y en lugar de las largas prendas de algodón o lino introdujo el dos piezas inspirado en las túnicas holgadas de los locales: el 'pajama': pantalón ancho atado con cuerda y camisa sencilla de manga larga. Coco Chanel impulsó la versión femenina, con un conjunto para la playa, fluido en seda o lino. Tan glamuroso como escandaloso, en su día, se lucía con pamela, sandalias y un cigarrillo.

El dibujante valenciano Paco Roca, en pijama, sostiene su cómic 'Confesiones de un hombre en pijama'. / EFE

'Smoking': y mientras fumo... Antes de que Marlene Dietrich lo convirtiera en símbolo ambiguo y sensual y que Yves Saint Laurent lo adaptase al armario femenino, la 'smoking jacket' fue un invento que surgió a finales del XIX en Inglaterra como sustituto del frac, la prenda de etiqueta por excelencia de los hombres de clase alta. El conjunto con reminiscencias de pingüino era demasiado rígido e incómodo para esas sobremesas en las que los caballeros, sin mujeres alrededor, conversaban y disfrutaban de un cigarro o una pipa.

Un anuncio de 1893 con conjuntos masculinos de noche: 'smoking', frac con chaleco negro y frac completo. / EPC

Sujetador: de Afrodita a las copas A, B, C y D Una de sus primeras menciones del sostén aparece en la 'Ilíada'. Hera le pide ayuda a Afrodita para seducir a Zeus y recibe "una prenda mágica infalible": un cinturón que se coloca en el pecho. Las vendas y cintas dieron paso a los corpiños y al esclavizante corsé (incluso, en madera, metal y con barbas de ballena), culpable de desplazar los órganos femeninos y malograr embarazos. En 1914, la estadounidense Mary Phelps Jacob patentó el modelo innovador, con pañuelos de seda y cintas cruzadas en la espalda. El sistema de tallas -las copas A, B, C y D- llegaría en la década de 1930.