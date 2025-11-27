Los 5 artículos en tendencia de Decathlon que puedes comprar en Murcia Centro a partir de hoy: ideales para el invierno

Murcia estrena hoy un nuevo punto clave para los amantes del deporte: Decathlon abre por fin sus puertas en pleno corazón de la ciudad, en la Gran Vía Escultor Salzillo convirtiéndose así en la primera tienda de la marca dentro del casco urbano de la capital.

La inauguración está prevista a partir de las 18.00 horas y viene acompañada de una jornada de running abierta a todo el mundo, dirigida por Alejandro Valverde y con la participación del grupo ‘Murcia Social Run’.

La apertura supone un antes y un después para muchos murcianos: lo que hasta ahora había que comprar a través de la web o desplazándose a parques comerciales de Churra, Alcantarilla, San Javier, Cartagena o Águilas, desde hoy se puede conseguir a pie de calle, sin salir del centro y con la posibilidad de recoger pedidos de forma rápida gracias al servicio ‘Clica y Recoge en 1 hora’.

Estos son algunos de los artículos que vienen pisando fuerte este invierno y que puedes encontrar desde hoy mismo en la nueva tienda del centro.

Botas de nieve impermeables Quechua NH100 (hombre)

Se trata de uno de los productos con más tirón del momento para hacer frente al frío, la humedad y las bajas temperaturas. Son botas impermeables pensadas tanto para nieve como para situaciones de apreski, y están disponibles en varios colores.

Actualmente tienen un precio de 34,99 euros se pueden conseguir con entrega en un día laborable y cuentan con más de mil valoraciones en la web de Decathlon.

Son una opción práctica tanto para escapadas a zonas de montaña como para los días más fríos y lluviosos en entornos urbanos.

Abrigo impermeable de montaña Quechua NH100 (mujer)

Esta prenda se ha colocado entre las más destacadas para invierno gracias a su diseño sencillo, funcional y preparado para la lluvia.

Incluye capucha, es ligera y resulta fácil de combinar para el día a día. Tiene un precio de 29,99 euros, acumula más de 1.500 valoraciones en la web y también se encuentra disponible con opción de recogida rápida en tienda.

Es el tipo de abrigo pensado para quienes buscan algo cómodo, útil tanto para ir al trabajo como para salir a caminar o viajar el fin de semana sin complicaciones.

Chaqueta polar de montaña MH100 (mujer y hombre)

La chaqueta polar MH100 es uno de los clásicos de la marca y, además, aparece actualmente rebajada en la web.

En su versión para mujer su precio es de 16,99 euros (antes 19,99), mientras que la versión masculina se puede encontrar por 8,99 euros (antes 9,99).

Es una prenda perfecta como segunda capa para el frío, ideal para combinar con chaquetas impermeables o para llevar sola en días menos fríos del invierno murciano.

Parka impermeable de montaña y nieve Quechua NH500 (mujer)

Para quienes buscan una prenda más técnica y preparada para temperaturas más bajas, la parka impermeable NH500 se presenta como una de las opciones más completas.

Pensada para montaña y nieve, está disponible en varios colores y tiene un precio de 99,99 euros.

Se trata de una prenda enfocada a quienes quieren invertir en una chaqueta más resistente, pensada para acompañar durante varias temporadas de invierno.

Guantes táctiles HIKE100 para niños

Entre los artículos más sencillos pero también más necesarios en esta época están los guantes táctiles para niños. Permiten el uso de pantallas sin quitárselos, algo especialmente útil en el día a día. Se pueden encontrar en varios colores y su precio es de 4,49 euros.

Son especialmente prácticos para el colegio, las excursiones o los paseos cotidianos durante los meses más fríos.