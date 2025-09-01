Anna Fuster, experta en dermofarmacia: "Es importante hacer un uso adecuado de las concentraciones cosméticas. Más no siempre es mejor"

A la hora de reponer tu sérum habitual seguramente te habrá asaltado la duda sobre si deberías subir la concentración de activo o si la que estás utilizando es la adecuada. La tentación es ir escalando y aumentando los porcentajes de las fórmulas... pero esto no siempre es lo mejor en cosmética.

Para saber qué porcentajes son los más efectivos en los principales activos cosméticos hablamos con Anna Fuster, máster en dermofarmacia y CEO y formuladora de Two Poles, que observa que "con esto de las concentraciones de ingredientes muchas veces se nos va un poco la olla queriendo buscar los mayores porcentajes, y la mayoría de las veces nuestra piel no necesita tanto para beneficiarse de ellos y obtener los mejores resultados".

Ojo a las irritaciones

A su juicio, es importante conocer los porcentajes óptimos para cada ingrediente: "Con los poco problemáticos como el ácido hialurónico o los péptidos no hay mucho de qué preocuparse; pero en el caso de alfahidroxiácidos, retinoides o vitamina C y niacinamida, su mal uso o combinación con otros productos en la rutina puede llegar a ocasionar irritaciones en la piel", explica Fuster, que aclara que no hay una respuesta exacta en todos los casos. Por ejemplo, si estamos hablando de un ingrediente más irritante como el retinol, en una piel más sensibilizada y que lo utiliza varios días seguidos sin hacer una buena retinización; "lo que notaríamos sería un enrojecimiento de la zona, sensación de picor, de

quemazón, irritación y luego, pasados unos días, incluso podría haber un poquito de descamación de la piel", responde.

Respecto a la edad

Según Fuster, no se debe elegir concentraciones altas solo porque se tenga más edad. "A final yo soy partidaria de cuidar la piel en base a sus necesidades, no a su edad. Depende de cómo la hayamos tratado podemos tener una piel de 28 años muy envejecida visualmente y con muchas manchas (porque haya estado muy expuesta al sol durante años) o una piel de 45 bastante firme y sin arrugas, porque siempre se haya cuidado mucho".

"No se acostumbra"

La fundadora de Two Poles avisa del mito de que las pieles se acostumbran a un tipo de concentración y luego 'piden' más. "No es que la piel se acostumbre, sino que los tratamientos van haciendo efecto y la diferencia que vemos a simple vista es menor. También hay que tener en cuenta que en cosmética no siempre todo lo que estamos tratando se ve. Es decir, hay muchas cosas con las que tenemos que hacer un acto de fe como yo digo. Por ejemplo, con los antioxidantes, hay que confiar en que realmente están ayudando a tus células a combatir los radicales libres, a defendernos de la radiación solar y de ese estrés oxidativo, porque esto es algo que tú no vas a ver de manera inmediata en tu piel".

📌 A continuación, estos son los porcentajes óptimos de los activos más utilizados:

VITAMINA C

Fuster recomienda entre un 5% y un 10% de concentración con la vitamina C. Pero, avisa, que "no es lo mismo un 10% de una vitamina C derivada -hay varias, y algunas que no tienen ni siquiera estudios de que estimulen el colágeno o la elastina- que un L-ascórbico, que es la vitamina C pura". En el caso de estar hablando de una fórmula que ya lleva también un 10% de niacinamida, vitamina C y otros ingredientes, pues seguramente en la vitamina C no necesitamos ese 10%, y con un 5% sea suficiente, recomienda.

ÁCIDO HIALURÓNICO

También depende del "objetivo" de la fórmula, comenta la experta. Es decir, si es un producto que está pensado más para hidratar la piel, o si principalmente lleva retinol y el ácido hialurónico está para aportar un poquito más de hidratación al producto... "Es importante conocer los ingredientes de la fórmula que tenemos, porque si tiene glicerina, manteca de karité, y también tiene ácido poliglutámico -mucho más potente que el hialurónico-, pues seguramente ya dé igual que el hialurónico sea a una concentración muy baja", observa. "Por ponerle un porcentaje al hialurónico, te diría que por debajo del 1%, entre el 05 y el 1% o 2% estaría más que bien".

RETINOL

"Yo me quedaría en el 0,3% puro, porque es el máximo permitido por ley y una concentración con la que realmente se aprecian resultados (sin apenas irritación)", concreta Anna Fuster.

NIACINAMINA

"Realmente entre el 3% y el 5% es la concentración a la que están hechos los estudios", subraya. La experta explica que con ese porcentaje se ha demostrado conseguir ese efecto de mejorar función barrera, despigmentante, y antioxidante.

AHA's

Los alfahidroxidácidos son un mundo, hay muchísimos: de moléculas más grandes, más pequeñas... Y es importante su contexto: ¿está en una fórmula que lleve también retinol? ¿está solo? ¿qué efecto queremos? Despigmentante, retexturizante... "Habría que ver el caso concreto para decir una concentración de forma más precisa, pero de forma general yo diría que entorno al 5% y 10% es donde deberían de estar los ácidos exfoliantes".

ÁCIDO GLICÓLICO

El ácido glicólico se suele formular entre un 8%-25%, pero ya resulta altamente efectivo en una concentración del 10%, por lo que, "a partir de aquí, corremos más riesgo de irritar la piel sin llegar a obtener un beneficio mucho mayor", aconseja la dermofarmacéutica.

