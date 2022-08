No importa si eres asidua del estilo boho durante todo el año o no, seguro que tienes algún vestido de verano midi, elaborado en tejidos frescos como el algodón y de inspiración ibicenca porque son comodísimos.

Este año, Women'Secret se ha arriesgado al apostar por el naranja, color tendencia del 2022 junto al rosa, y reinventar el vestidito playero añadiéndole variaciones. El resultado ha sido un éxito de ventas que todavía se encuentra disponible. Por si fuera poco, lo han rebajado por sorpresa y puede ser tuyo por solo 34,99 euros.

¿En qué se diferencia este vestido que nos ha enamorado?

Fresco y volátil, confeccionado en algodón 100 %, con largo midi y cierto vuelo, está claro que estamos ante un vestido perfecto para pasear por la playa y moverte con libertad, pero, a la vez, lo suficientemente elegante como para no necesitar cambiarte si luego quieres ir a cenar o a bailar. Puedes utilizarlo, incluso, para ir a la oficina.

Hemos visto muchos vestidos similares, no en vano, siempre regresan en los meses estivales. Entonces, ¿por qué este modelo se ha convertido en un must have? Por su carácter innovador.

Salimos del confort que proporcionan el blanco y el beige para abrazar sin reparos un color cálido como estos meses: el naranja. Parece una propuesta arriesgada para este tipo de prendas, sin embargo, han elegido un naranja que favorece tanto a personas de piel clara como a quienes se broncean con más facilidad.

El corte camisero refuerza la sensación de confort nada más verlo, haciendo que te lo desees probar: tiene pinta de ser cómodo.

Entonces reparas en un discreto cuello Mao y sabes que estás ante un vestido para gente sin complejos y para quien desee salirse un poco de lo establecido. La manga abullonada de longitud ¾ sorprende menos porque es un elemento que estamos viendo mucho en la moda verano 2022.

Su precio

Un vestido diferente, aunque igual de cómodo que los que sueles utilizar cada verano en tus vacaciones, es tentador si eres una mujer audaz. En cambio, podría ser una compra para una única temporada para las amantes del mundo de la moda.

Sin embargo, sabemos que con este casi seguro que vas a repetir hasta cansarte por lo favorecedor que es y porque su precio es muy asequible: ahora mismo puedes comprarlo en la web oficial por 34,99 euros.