Woman regala las botellas 'eco' diseñadas por Agatha Ruiz de la Prada

Si todavía no tienes una, hacerte con una botella sostenible acaba de situarse en el primer puesto de tu lista de tareas pendientes para empezar bien el 2021. No solo porque son geniales para cumplir (¡al fin!) con el objetivo de beber 2 litros de agua al día y mantenerte hidratada cuando haces ejercicio, sino porque además es un gesto de lo más sencillo con el que cuidar el medio ambiente al evitar el uso indiscriminado de plásticos. ¿Lo mejor? Que este mes en la revista Woman te lo ponen fácil (y bonito), ya que con el número de enero de la revista te regalan una de las botellas 'eco' que Agatha Ruiz de la Prada ha creado en exclusiva para la ocasión. ¡Y no pueden ser más divertidas!

Se trata de cinco modelos a todo color que transmiten la esencia y la energía de la diseñadora a través de sus animados diseños: un corazón, una flor, una estrella, una nube o una carita sonriente, ¡puedes elegir el que más te guste!

Ya sea para ir al trabajo, entrenar en el 'gym' o simplemente relajarte mientras te dedicas un ratito a ti misma, estas botellas de vidrio con una práctica funda de silicona antideslizante serán tu mejor complemento. Además, su gran capacidad (420 ml) hace que sean ideales para acompañarte en todas tus actividades a lo largo del día.

Y, ¿qué tienes que hacer para conseguirla? ¡Muy fácil! Ve a tu quiosco, hazte con el número de enero de Woman.

En portada, la increíble Cindy Bruna sonríe vestida de Chanel con grandes dosis de energía positiva; y, en las páginas interiores, encontrarás las mejores ideas de regalos 'last minute', las tendencias de moda y belleza para arrancar el año, una entrevista con Anya Taylor-Joy, la actriz del momento tras el éxito de la serie 'Gambito de Dama'... ¡y mucho más! ¿Se te ocurre una forma mejor de empezar el 2021?