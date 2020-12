¿Harta de que las gafas se te empañen con la mascarilla? La única solución que funciona es esta

La mascarilla obligatoria es incómoda para todos (qué te vamos a contar...), pero más aún para las que llevan gafas. Al dolor en la parte trasera de la oreja y a la cierta imposibilidad de respirar adecuadamente se suma que no ven tres en un burro debido al vaho que se forma en los cristales como consecuencia de su propia respiración.

Esta nebulosa en los ojos no sólo es incómoda, sino que también es antiestética. Para muchas usuarias de gafas, su relación con las mascarillas es simplemente imposible, pues se les empañan tanto los cristales que deben elegir si ver correctamente o saltarse la norma sanitaria (y lo que ello conlleva).

Las hay que han probado mil trucos para evitar que los cristales se empañen, pero no consiguen dar con la tecla. Y, la verdad, únicamente hay una solución: las lentes de contacto de un solo uso.

A esta incomodidad manifiesta se suma otra no menos importante: la estética. Si de por sí se nos ve poco el rostro con la mascarilla, no es buena idea taparnos aún más la cara con unas gafas. En estos tiempos de pandemia, la mirada es lo único que nos queda, lo único con lo que podemos expresarnos con los demás. Los ojos, siempre y más ahora, tienen todo el protagonismo.



¿Harta de que las gafas se te empañen con la mascarilla? Las lentillas de un solo uso son la solución

Si te has sentido identificada con las líneas anteriores y eres una de los que sufre los efectos colaterales de las mascarillas en la calidad de su visión, igual deberías ir pensando en deshacerte de ellas, al menos cuando lleves la mascarilla puesta.

Claro, dirás, pero ¿cómo voy a ver si no llevo gafas? Muy sencillo: pasándote a las lentillas de uso diario, de las de usar y tirar. Es decir, si sabes que ese día vas a salir de casa, es tan fácil como dejar las gafas en casa y ponerte unas lentes de contacto. Así no sólo te sentirás más cómoda, sino que también verás a tu alrededor sin la odiada nebulosa.

Las lentes de contacto de un solo uso, además, son muy seguras en época de pandemia, ya que no aumentan el riesgo de infección por coronavirus, "al contrario que las lentillas de larga duración", afirma la doctora Sonal Tuli, profesora adjunta de oftalmología en la Universidad de Florida y representante clínica de la Academia Americana de Oftalmología.



Los jóvenes españoles, los que más usan lentes de contacto

Seguro que no has encontrado a casi ningún joven con el problema de las gafas empañadas con la mascarilla. Esto es porque un tercio de la población que tiene un problema visual, de entre 18 y 35 años, utiliza sólo lentes de contacto en vez de gafas. Sus razones: comodidad (39%), se ven más guapos (29%) y realizar deportes o actividades varias (22%), entre otros motivos no especificados (26%), asegura la encuesta recogida por el Libro de la salud visual de España 2019.

Suponemos que si hicieran esta encuesta hoy en día, los porcentajes de usuarios de lentillas serían mucho mayores, ya que la covid-19 y las gafas son, hoy por hoy, totalmente incompatibles.



¿Qué lentillas de un solo uso hay en el mercado y cuáles son las mejores?

Si al final has decidido pasarte a las lentillas de contacto, aunque sea por probar, lo mejor, como te hemos comentado antes, es que utilices únicamente las lentes de un solo uso, ya que son las únicas seguras ante el coronavirus y otras infecciones, como resultado de limpiarlas mal o no lo suficiente.

Las que mejor valoración tienen, tanto por los oftalmólogos como por los clientes, son las lentillas de un solo uso de Hubble, Hawkers y Clark. ¿Cuál elegir? Te decimos lo que cuesta cada una y cómo funciona su modelo de suscripción (recibes el pedido, esto es, las lentillas, en tu casa cada mes). En cuanto a calidad, son las tres más o menos iguales.

1) Lentillas Hubble

— Las lentillas Hubble tienen un pack de prueba de 30 lentillas por 2,95 euros.

— Más tarde, ofrecen un modelo de suscripción mensual de 60 lentillas (30 días) por 29,95 euros.

— En Hubble, al contrario que en Hawkers, no podemos comprar cajas desde casa sin suscribirnos.

2) Lentillas Hawkers

— Las lentillas Hawkers tienen un pack de prueba de 20 lentillas (10 días) pagando únicamente gastos de envío, 3,99 euros.

— Su modelo de suscripción es flexible, con cancelación gratuita en cualquier momento. El precio de los 30 pares de lentillas (30 días) es de 25 euros para suscripciones trimestrales, gastos de envío incluidos (1€ al día), mientras que si se opta por suscripción mensual, el precio de las 60 lentillas es de 27 euros.

— También podemos comprar las cajas sueltas sin suscripción: si compramos una caja de 30 son 17,5 euros; si compramos dos, el precio será de 16,50 y si compramos tres, de 15 euros cada una.

3) Lentillas Clark

— No tienen cajas de prueba.

— Su modelo de suscripción es de 30 pares de lentillas por 33 euros.

— Como Hawkers, puedes comprar las cajas sueltas sin necesidad de suscripción. En este caso, tienes dos cajas de 30 unidades por 36 euros.

Si atendemos al precio y a la facilidad de elegir qué modelo queremos (si una caja, dos, suscribirnos, etc.), Hawkers gana por goleada a Hubble y Clark. En este caso, la empresa española consigue reducir tanto el precio porque elimina los intermediarios enviando el pedido directamente desde el fabricante hasta el cliente.