Con la llegada del verano volverá el lino a nuestros armarios

Aunque no lo parezca el verano está a la vuelta de la esquina. Dentro de unas semanas tocará hacer frente a la subida de las temperaturas, algo que cambia notablemente nuestro armario.



Así, mientras nos adentramos en las distintas fases de la desescalada según cada Comunidad Autónoma, podemos ir pensando en aquellas prendas imprescindibles que no deben faltar en esta época estival.



Pantalones, vestidos, camisas o short que tienen en el lino un compañero perfecto para estos meses de verano. Y es que el lino es el material ideal para los días de más calor. Su ligereza aporta un toque moderno y distintivo, pero sin renunciar a la comodidad ante las altas temperaturas.



Un ejemplo para combinarlo lo encontramos en Alba Díaz. La hija de Vicky Martín Berrocal se ha sumado a una campaña con un supermercado para retar a Amelia Bono a encontrar su mejor look con las nuevas prendas que podemos encontrar en Esmara de lino.





Unos básicos a temporales que te ayudarán a crearperfecto para este verano y el que viene.También en otras firmas como COS encontramos prendas perfectas para estos meses con líneas muy fluidas y elegantes.Y en Rails descubrimos la combinación perfecta: looks compuestos por blazer y pantalón en distintas versiones para lucir esta temporada. Colores neutros, líneas sencillas y los tejidos como naturales el lino y el algodón completan una colección a la que han caído rendidas influencers como Jordan Santos, Silvia García y Andy Csinger.