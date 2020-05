¿Son las mascarillas el nuevo complemento de moda?

Puede parecer frivolidad o no, pero lo cierto es que las mascarillas faciales se están convirtiendo en un complemento de moda tanto para adultos como para niños... El intentar protegerse y proteger a los demás es algo vital. Pero a partir de aquí vamos a ver distintos modelos, que no son para uso sanitario y profesional, que van a ir de las creaciones más diversas y materiales diferentes, como de complemento de bisutería y joyería para hacer más atractivo nuestra salida a la calle con mascarilla. Y si no que se lo digan a Aldo Comas, pareja de la actriz Macarena Gómez que ha diseñado unas cadenas para este 'nuevo complemento' facial. Mask and Charms, by Aldo Comas para la firma de joyas Yomime.

A partir del 4 de mayo, el uso de mascarillas en el transporte público es obligatorio en España. La nueva normalidad está a la vuelta de la esquina y son muchas las cosas a las que necesitaremos acostumbrar y adaptarnos: "Conseguir incorporar las mascarillas como un accesorio más de moda es clave para empezar a aceptar la nueva normalidad a la que nos enfrentamos", explica el diseñador de moda Juan Carlos Pajares.

Lo cierto, es que no todo va a valer y que hay que ser excesivamente escrupuloso a la hora de elegirlas o ponerse una farmaceútica en el interior de la que luzcas en el exterior, además, de desinfectarla bajo las recomendaciones sanitarias para evitar contagios.

En este tipo de mascarillas, como las del Pajares, viene la descripción del producto, y dentro del paquete en sus instrucciones, indican que no son válidas para uso médico ni profesional. Se trata de que son mascarillas que cumplen una función para el día a día y que se pueden mantener siguiendo su buen uso. "Sugerimos, que, si no se tienen filtros profesionales, se pueden realizar filtros caseros, además de poder ponértelo encima de tu mascarilla reglamentaria", explican desde la firma.

En su caso, además ha lanzado sus primeros seis modelos de una colección cápsula de mascarillas básicas con los tejidos y motivos de su colección VERANO 2020. De la venta de cada una de ellas, está donando dos euros a una de las plataformas de crowdfunding oficial para recursos sanitarios: #yoayudodesdecasa. Esta iniciativa llegaba a la vez que el diseñador cierra una donación de mascarillas a diferentes centros de Guadalajara, su región natal, y Madrid.

Además, puso a la venta mascarillas solidarias, con una elaboración más trabajada y un diseño más estético, que se agotaron en menos de 24 horas, y de las cuales todos los beneficios han ido destinados a la recaudación de recursos sanitarios.

Esta nueva colección unisex está además disponible para público adulto e infantil y se ampliará semanalmente con modelos nuevos y diferentes. Todas cuentan con un bolsillo interior para filtro intercambiable y, alguna de ellas, con un relleno de tejido de algodón que aumenta su efectividad. 100% Made in Spain.

Con gran creatividad, los diseñadores han pensado que no sólo estén dirigidas para coordinarlas con los looks de sus colecciones, sino para cada momento y estilo de vida; desde tejidos de sastrería para la oficina, pasando por estampados y neoprenos hasta llegar a paillettes para la noche. "En muchas ocasiones, la moda es clave para definir quiénes somos y la imagen que queremos transmitir de nosotros mismos. Por eso es importante que nos sintamos cómodos con los accesorios que llevamos, teniendo ahora la necesidad añadida de saber que son seguros para nuestra salud. Desde JCPAJARES, nos gustaría animar a toda la industria a que se sume a esta iniciativa para normalizar las mascarillas cuanto antes y asegurar que todos estamos cómodos con ellas", ha comentado.

Estos días hemos podido ver a Agatha Ruiz de la Prada luciendo la suyas, y según el estilo veremos muchas otras, tipo deportivo, o más sport como las de la firma G-Star que presenta una mascarilla protectora que no sólo cumple con los estándares oficiales de seguridad para protegernos y proteger a los demás contra el COVID-19, sino que también ayuda a adaptarse a una forma de vida, trabajo y socialización.

La firma de denim sigue comprometida con la innovación y la dedicación a sus consumidores a los que presta la mejor equipación posible.

G-Star agrega mascaras faciales RAW PROTECCION a su colección debido a la gran demanda de su comunidad y al hecho de que el distanciamiento social ha llegado para quedarse. Al ser una marca de innovación técnica, G-Star ha desarrollado esta máscara para ayudar a sus consumidores a encontrar su camino en la 'nueva normalidad': "Las mascarillas lavables RAW PROTECTION filtran el 99,6% de las partículas, bacterias, virus y contaminación del aire. Cumple con las normas oficiales de seguridad e incorpora capas de filtrado de partículas y carbono de uso militar".

Ahora, ¿a qué precio? Pues todo dependerá, como suele ser habitual, de la firma, porque la hay ya exclusivas de grandes firmas, auqnue no aparecen en sus webs españolas o más asequibles. Por ejemplo las mascarillas RAW PROTECTION se venderán en paquetes de 5 unidades por € 49,95 online y en nuestras tiendas G-Star RAW a partir del 20 de mayo.