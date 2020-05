¿Qué colores reinarán en la moda baño este verano 2020?

La sensación de incertidumbre se ha apoderado de nosotros, en todos los aspectos, desde hace ya varias semanas. Aunque, ahora mismo, la gran preocupación de nuestra sociedad, por supuesto, es la salud, hay otros factores que nos afectan notablemente: el trabajo y la economía. De esta situación hemos querido hablar con Marcos Pizarro, Director General de la firma de baño Venus, una de las firmas líderes españolas. De la situación y de moda, de los colores tendencia de este año que no sabemos si los luciremos en la playa y en la piscina o si le haremos un hueco para nuestros día a día.

La crisis sanitaria que atravesamos va a cambiar muchas cosas de nuestra sociedad, de nuestras rutinas y, por supuesto, del sector empresarial y el consumo del cliente final. Mientras que sectores como el turismo auguran unos meses de notables pérdidas, otros como el sector textil ven esperanza en que se apostará por el mercado nacional en vez de recurrir a otros, como el italiano o chino, que juegan un papel protagonista en nuestro país.

No obstante, está claro que no a todos les afectará de la misma forma y es que, ¿qué ocurre con aquellos sectores, dentro de la moda, que solo pueden vender durante una época del año? Efectivamente, hablamos de la moda baño. Tras más de un año preparando colecciones, ultimando pedidos, confecciones, catálogos o sesiones de fotos, esta situación se traduce a que, quizás, todo el esfuerzo y trabajo realizado quede en vano. Todavía no sabemos qué pasará en los próximos meses, no sabemos si nuestro verano, la época principal del sector, va a ser en las playas de nuestro país o se limitará a piscinas propias para aquellos que tengan la suerte de tenerlas, pero lo que sí tenemos claro es que no nos faltarán las ganas de ponernos el bañador y disfrutar, de una forma u otra, de las vacaciones estivales que tanto nos gustan.

Si hay algo que el Covid-19 no ha podido cambiar son las tendencias en el mundo de la moda y los colores que, con la llegada del calor, acompañarán los looks más aclamados y, por supuesto, los bañadores y bikinis más top de la temporada. Por ello, es necesario que los conozcamos de primera mano y que, a la hora de escoger este año un traje de baño, los tengamos en cuenta en nuestra decisión final.

Como cada año, los trajes de baño buscan reinventarse, adaptándose a las últimas tendencias del sector textil en general y, este verano, no podía ser menos. Ahora bien, ¿cuáles son realmente los colores que se convertirán en los imprescindibles del armario de cualquier itgirl? Por un lado, tenemos un clásico que nunca falla: el rojo fuego. No es un secreto para nadie que el rojo es un color lleno de fuerza, donde algunas emociones como la pasión, la intensidad y el amor se ven reflejadas en él. Apostar por un bañador o bikini de este tono siempre es un acierto asegurado y, además, cabe destacar que es un color que favorece tanto a las pieles más claras como a las más bronceadas, así como a mujeres con el cabello en tonos oscuros o en tonos claros. Por ello, este color se convierte en todo un must para el verano 2020.

En segundo lugar, otro de los tonos que no va a pasar desapercibidos para nadie, es el amarillo indio. Este color, donde predomina el amarillo y hay una esencia de tonos tierra o marrones, se convierte en uno de los colores estrella del verano.

El amarillo, sin duda, es un color que evoca alegría y calidez, convirtiéndose en uno de los más llamativos cada verano y más cuando se trata de un tono como el que acabamos de describir, menos cansado para la vista, más cálido y calmado. Además, cabe destacar que se trata de un tono que resalta el bronceado de la piel y esto siempre es un punto a favor en la elección de los trajes de baño.

Por último, pero no menos importante, queremos hablar del azul índigo, también conocido como azul añil. Este tono se caracteriza por incluir variedades oscuras y profundas del color azul que, a su vez, es uno de los colores más solicitados en prendas textiles durante todo el año. Sin duda, el azul es un color que nos transmite calma, serenidad, confianza y seguridad. De forma casi inevitable, nos invita a imaginar el cielo y el mar, claves en los meses de verano y en las vacaciones con las que soñamos durante todo el año y que, seguro, de alguna forma podremos disfrutar también esta vez. Además, se trata de un tono muy elegante y sofisticado, ideal para aquellas mujeres que buscan la elegancia y serenidad también a la hora de lucir un bikini o bañador.

Está claro que todavía no sabemos cómo van a ser los meses de calor en nuestro país, ni cuáles podrán ser nuestros planes, pero no tenemos ninguna duda de que, sea como sea, saldremos adelante y, por supuesto, lo haremos a la moda.