El rímel que no puedes dejar de tener y que llevó Penélope Cruz en los Oscars

Penélope Cruz fue una de las más esperadas de la alfombra roja de los Oscars 2020 y su look, uno de los más comentados. La actriz acudió a la entrega de premios con un elegante diseño de Chanel de color negro.



Además del atuendo y del cinturón de perlas, algo llamó especialmente la atención de la actriz española: su maquillaje. Hung Vanngo, el maquillador de las celebrities, ha explicado en su Instagram qué productos utilizó para lograr el look que pidió expresamente la actriz.



"Penélope adora el glamour y el maquillaje de los años 90", ha dicho. En especial, destacan sus pestañas, extremadamente tupidas y largas.



Vanngo ha desvelado que utilizó la máscara 'Hypnôse Drama' de Lancôme, la firma de belleza de la que Cruz es embajadora. Se trata de uno de los productos más vendidos de la marca y el secreto del mismo está en su cepillo curvado.



Penélope Cruz no es la única que lo utiliza, otras celebrities como Chiara Ferragni también se han declarado fan de este rímel.



En la publicación de Instagram del maquillador también puedes ver otros productos de belleza, como el maquillaje, la crema o el colorete, que la actriz lució la noche más esperada de la industria del cine.