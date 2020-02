El vestido de Zara con el que Kate Middleton brilla en Gales

Parece que Zara no solo ha conquistado a millones de compradores alrededor de todo el mundo. Sino que también ha calado hondo en el vestidor de la realeza. Son muchas las ocasiones en las hemos podido ver a la Reina Letizia confiar en la marca de Inditex para los compromisos de su agenda, pero no sería la única y la marca española ha conseguido colarse entre los looks de Kate Middleton.

Los duques de Cambridge han viajado esta mañana al sur de Gales para reunirse con diferentes organizaciones locales con las que colaboran. Tanto Kate como William se han acercado a los más pequeños que esperaban expectantes su llegada, dándose una inmenso baño de masas tras toda la polémica con los duques de Sussex. Además, han degustado productos de la zona y se han puesto la indumentaria necesaria para visitar las fábricas locales, casco incluidos.

Muy cómplices entre los dos, tanto Kate como William no han dejado de sonreír durante todo el día, desplegando sus encantos con todos los que ha estado a su lado durante la jornada.

Para la jornada la duquesa ha lucido un abrigo azul marino con cuello solapa y entallado a la cintura. Está decorado con botones en oro envejecido y bolsillos frontales. Lo combinaba con unas botas negras y un bolso efecto cocodrilo.

Pero todas las miradas recaían sobre un pañuelo con el que ha cubierto su cuello del frío, rojo con estampado de corazones, adelantándose así a San Valentín. Pero debajo se intuía el verdadero protagonista de su look.

Una vez que comenzó con su recorrido, Kate dejó al descubierto un vestido rojo de punto con efecto canalé. El diseño tiene el cuello un poco elevado, es de manga larga y falda midi. Incluye una goma para ajustarlo a la cadera aunque en el caso de la duquesa la ha camuflado con un cinturón negro. Aunque sin duda lo que más destaca del diseño es que se trata de una pieza de Zara, siendo esta la tercera vez que la mujer de William confía en la marca española durante las tres últimas semanas.