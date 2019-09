Paula Echevarría homenajea a Blair Waldorf con su último 'look'

Paula Echevarría es una seguidora fiel de las últimas tendencias. Es más, casi todo lo que ella se pone lo convierte desde hace años en moda.



En sus últimas compras, la actriz no ha podido resistirse a hacerse con algunos de los 'must have' de esta nueva temporada de otoño 2019.



Ya la hemos visto lucir los pantalones más buscados del momento, los slouchy y ahora la vemos lucir en su ultima presentación el accesorio de moda, la diadema. La novia de Miguel Torres lo ha combinado con un vestido negro lleno de pedrería con el que conseguía un estilo muy parecido a Blair Waldorf, una de las protagonistas de 'Gossip Girl'.