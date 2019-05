Estos son los pantalones que mejor te quedan según la forma de tu cuerpo

No existe el cuerpo perfecto. O, mejor dicho, no existe un único cuerpo perfecto. Todos lo son, se trata de potenciar nuestros atributos y disimular aquellas partes que no nos gustan tanto. Y ya no es sólo una cuestión de autoconfianza, que también es necesaria, sino de utilizar la moda y sus secretos a la hora de enfundarnos una prenda.

No sólo valen los cuerpos delgados. Existe un pantalón ideal para resaltar cada tipo de anatomía: curvas, pocas caderas, piernas largas, piernas cortas, trasero prominente, muslos anchos, muslos estrechos... Pero, para atinar en la elección hay que realizar un ejercicio previo de autoanálisis: dime qué tipo de cuerpo tienes y te diré qué tipo de pantalón te encaja.



Cuerpo recto

Pantalón de pitillo jaspeado de Zara: 25,95 euros

Pantalón chino fucsia de Zara: 29,95 euros



Si no tienes demasiadas curvas, el pantalón que mejor te moldea es el de talle alto y de bajo ajustado, ya conseguirá definir mejor cada parte de tu cuerpo.

Cuerpo de reloj de arena

Pantalón de traje de lino, Mango: 19,99 euros

Leggins con costura decorativa de Mango: 19,99 euros

Este tipo de anatomía acepta cualquier tipo de pantalón, por lo que, si tienes esta forma, estás de suerte. Ten en cuenta que la tonalidad también influye en los resultados; así, los colores oscuros estilizan las piernas y los colores claros tienden a sumar algo de volumen.

Cuerpo de pera

Pantalón de crepé con encaje de Kiabi: 18,00 euros

Pantalón cropped con cinturón de Kiabi: 20,00 euros

Las chicas con el cuerpo de pera tienen muchas curvas, que a veces buscan disimular. Para este caso, lo mejor es elegir un pantalón recto que no tenga estampados o demasiada decoración en la zona de las caderas.

Otra opción, son los pantalones acampanados ya que el hecho de que sumen volumen al final de las piernas compensa y estiliza la anchura de los glúteos.

Cuerpo de triángulo

Pantalón ancho de pinzas de Zara: 39,95 euros

Pantalón fluido ancho de Zara: 29,95 euros

Cuando los hombros son mucho más anchos que las piernas, una buena elección para disimular el efecto triángulo invertido son los pantalones palazzo, los holgados o los acampanados. Los pantalones de campana también sientan muy bien a las personas altas.

Cuerpo de manzana

Pantalón abullonado de H&M: 17,99 euros

Pantalón sin cierre de H&M: 19,99 euros

Para los cuerpos redondos, viene bien marcar la cintura y dibujar las curvas, como en el caso de los cuerpos rectos. Por lo que el pantalón perfecto también será el de talle alto y patrón regular.

