El look de la Reina Letizia que tú también puedes tener

A pesar de que lleva más de una década en el foco mediático y siendo uno de los iconos de la elegancia y el buen gusto por la moda, la Reina Letizia no deja de sorprendernos y dejarnos maravillados con sus estilismos. Allá donde va, la monarca siempre es una de las mejor vestidas, si no la que más, y cada look que elige para sus actos se agota en las tiendas al poco tiempo.

Este lunes, Doña Letizia, junto a Felipe VI, presidía el acto de conmemoración por los 20 años del periódico La Razón y la Reina nos volvía a dejar boquiabiertos, una vez más, con el espectacular look que eligió para la ocasión.

Para esta nueva aparición pública, su majestad escogía una falda plisada en dorado y de corte midi que combinaba con un top negro de cuello redondo y unas botas altas del mismo color. Terminaba de completar el acertadísimo 'outfit' con un abrigo de paño también negro para protegerse de las bajas temperaturas que hacían en Madrid.

El look de Doña Letizia. EP

Una vez más, el conjunto de Doña Letizia causaba gran impacto y era de lo que todo el mundo hablaba en las redes, siendo muchas las que seguramente se inspiren en este look para vestirse en las celebraciones navideñas.

Para todas aquellas amantes de su estilazo, hemos encontrado un look casi idéntico al que lució en la celebración del diario La Razón en la página web de C&A.