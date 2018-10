La cuenta atrás para la celebración de la noche de Halloween ha comenzado. Los seguidores de esta festividad hace días que se han puesto manos a la obra para llevar a cabo todos los preparativos que todo hogar fan de Halloween requiere. Desde ideas de decoración, hasta elaborados postres o dulces, pasando por los típicos disfraces para la noche de Halloween.

Las familias con niños aprovechan Halloween para disfrazar a los más pequeños de la casa. Si eres fan de Halloween y no quieres desperdiciar la oportunidad de festejar este día, pero no quieres gastarte mucho dinero en tus disfraces no dejes de leer las siguientes líneas.

Hay una gran variedad de ideas y consejos para elaborar maravillosos disfraces caseros de niños y bebés para Halloween. Por eso, hemos hecho una selección de los mismos para destacarte los más sencillos y económicos y que puedes preparar en tu propia casa.

Disfraz de momia para Halloween

Disfraz de 'La naranja mecánica' para Halloween

Disfraz de esqueleto para Halloween

Si tienes niños o bebés en casa y quieres disfrazarlos para Halloween una de las ideas más sencillas es recurrir a unas vendas, que todos tenemos en nuestro botiquín. Envuelve a tu hijo en vendas y conseguirás así disfrazarle deOtroes el recurridísimo de ´La naranja mecánica´. Solo tendrás que hacerte con una camiseta blanca, unos tirantes y un sombrero bombín. La caracterización será perfecta y su preparación no te requerirá nada de tiempo.Los bodies de bebé hoy en día son de lo más originales. Por eso, con algo de suerte igual tienes en el cajón de tu bebé uno con un esqueleto. Si es así, no necesitarás nada más para

En caso contrario, solo tendrás que recurrir a tela de velcro blanca y recortarla en forma de esqueleto. El resultado solo tendrás que pegarlo sobre la ropa negra de fondo de tu hijo y ya está.

Disfraz de calabaza para Halloween

Disfraz de fantasma para Halloween

Disfraz de zombi para Halloweeen

Para preparar estetendrás que buscar en el armario de tus hijos prendas naranjas. Con las mismas, conseguirás la base de tu disfraz y ya simplemente te quedará repetir los pasos del disfraz anterior. En este caso, tendrás que recurrir a tela negra y recortar pedazos en forma de ojos, boca y nariz de la que será la cara de ladel disfraz de tu hijo.Uno de lospor antonomasia para Halloween es el de fantasma. Más sencillo, imposible. Simplemente necesitarás una tela blanca y cubrir a tu hijo con la misma. Recorta sobre la misma los orificios correspondientes para los ojos, la nariz y la boca y lo tendrás listo.En los últimos años losson algunos de los más demandados. Si quieres disfrazar a tus hijos de zombies solo tendrás que buscar unos retales de ropa por tu casa y cosérselos sobre su ropa. Píntale la cara de blanco y caracterízala con los símbolos típicos de los zombies y ya tendrás tu disfraz de Halloween listo.