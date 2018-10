Georgina Rodríguez y su inesperado cambio de look

Georgina Rodríguez se ha convertido en un auténtico referente de estilo, con más de siete millones de seguidores en Instagram todo lo que hace la novia de Cristiano Ronaldo es imitado, cuestionado o comentado, por eso su sorprendente cambio de look está dando tanto que hablar.



La larga y oscura melena de la modelo se ha convertido prácticamente en su seña de identidad, pero Georgina ha decidido dar un giro radical a su imagen y sumarse a la tendencia bloondie. Con el pelo prácticamente rubio platino, así es como ha posado la bailarina en su última foto de Instagram. "Me volví loca, me volví rubia", confesaba Georgina en la misma red social, demostrando así que se ha dejado llevar por un punto de locura y ha arriesgado con este look.





Jugando con su look

No obstante, el inesperadofue solo cuestión de horas. Todo se trataba de un "juego virtual", con el que la modelo intentaba sorprender a sus seguidores.Está claro que el objetivo deestá más que conseguidro, ya que en pocas horas consiguió miles de likes y comentarios sobre su estilismo.