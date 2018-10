Siete pantalones para triunfar cada día de la semana

Llega el otoño y hay que decir adiós a las faldas y 'shorts' para adentrarse de lleno en los imprescindibles contra el frío. Las buenas temperaturas dicen adiós y ya no es momento de lucir ese moreno que aun se resiste a dejarnos desde las vacaciones de verano.

Dejar de enseñar las piernas no quiere decir que no se pueda ir a la moda, así que no te agobies. Ir ideal es una posibilidad con este pequeña selección de 'must have' para cada uno de los días de la semana. Anota.

Pantalones de Subdued, Zara y Guess

1. Lunes: Pantalones de campana (Subdued 29 euros)

Siempre vuelven y no es para menos. El pantalón de campana es perfecto para realzar caderas y las piernas de las más altas. Con unas bonitas deportivas o incluso con tacones, son una opción perfecta para cualquier día de la semana.



2. Martes: Pantalones de tiro alto (Zara 29.95 euros)

Son el aliado de muchas. Los pantalones de tiro alto realzan la figura y son combinables con cualquier cosa. Más allá de los básicos, esta nueva temporada llega cargada de estampados animales.

Este tipo de 'fit' también es el aliado de los pantalones 'boyfriend'.



3. Miércoles: Pantalones de cuadros (Zara 19,95 euros)

El estampado de cuadros de origen escocés encaja a la pefección con un 'outfit' atrevido. Se puede combinar con complementos con el mismo estampado o con colores básicos.

4. Jueves: Pantalones de vinilo (Guess 89,90 euros)

Los pantalones de vinilo (efecto piel) llevan bastante tiempo siendo aliados del otoño. Con botas o con tacones, son perfectos en cualquier momento de la semana. Si además apostamos por un color fuerte, como el azul, da un aire alegre a los básicos típicos de la temporada.

Pantalones de Pull&Bear, Zara y Mango

5. Viernes: Pantalones de leopardo (Pull&Bear 25,99 euros)

El 'print animal' se agarra con fuerza al otoño y el leopardo es el rey. En camisas, jerseys, bolsos, y, por supuesto, también en pantalones. Combinarlo con un jersey negro, con deportivas o incluso con tacones nos puede sacar de ese atolladero mañanero para acudir al trabajo.



6. Sábado: Pantalones de traje (Zara, 29,95 euros)

Si te apetece ir vestida elegante para alguna ocasión especial, el sábado es el día idóneo. El traje se ha puesto muy de moda y es el apropiado para desprender estilo y clase.

7. Domingo: Pantalones vaqueros pitillo (Mango 29,99 euros)

Los vaqueros son los pantalones que no pueden faltar en tu armario. Son fáciles de combinar con casi cualquier prenda y puedes lograr desde un 'look' preparado hasta uno más desenfadado, dependerá de tu elección.