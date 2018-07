'Barbie Feet', el truco de las famosas para parecer más altas y delgadas

Ya sabemos que en las redes sociales hay mucho postureo y más en verano. Aparentar que se tiene un cuerpo de modelo cuando en realidad no es así, es todo un arte que muchos ´instagramers´ consiguen con algunos trucos fotográficos.



Si el año pasado, la moda era hacerse una fotografía de las piernas con el mar o la piscina de fondo, enseñando lo delgados que estaban nuestros muslos, como si de dos salchichas se tratasen, este año la obsesión es enseñar unas piernas infinitas.



In honor of national hot dog day, I must ask you...hot dogs or legs? #NationalHotDogDay pic.twitter.com/Kiox3dSuhb