La ropa con la que irás perfecta a un festival de verano

Llega el verano, y con el la cuenta atrás para los festivales de música. En España tenemos una gran variedad de festivales, y en ninguno de ellos puede faltar alguna de estas prendas:



1. Denims:

2. Gafas de sol:

3.Vestidos:

4. Complementos:

Lovely Matcha ?? @lovelypepacollection #lovelypepatravels Una publicación compartida de Alexandra Pereira (@lovelypepa) el 10 May, 2018 a las 5:39 PDT

5. Body:

6. Pañuelos:

MJ?? Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 27 Jul, 2016 a las 3:43 PDT

El look denim es un clásico en todo festival. Existe toda una variedad donde encontramos chaquetas vaqueras, shorts, faldas e incluso petos. No hay genero musical que se resista a una de estas prendas, siendo un claro reflejo del tan comentadoLas gafas de sol han sido y serán siempre uno de los principales complementos del verano. Y por consiguiente, uno de los principales complementos de un festival. Las ya míticashan dado paso a un nuevo: las. Estas gafas casi transparentes, redondas y con un diseño creativo aportan ese toque hippy-sicodélico característico de cualquier festival.Los vestidos son siempre una opción fácil y atractiva. Lospueden ser la mejor opción para este tipo de eventos.Por otro lado, la combinación de unes siempre una buena opción. Como ejemplo tenemos a, una de las chicas que más está dando de que hablar últimamente, y su estilo bohemio y cool la avalan.Losson un buen recurso para cualquier festival. Su pequeño tamaño y la posibilidad de llevarlos cruzados evitan que sean una molestia a la hora de bailar. Losson otro de los grandes protagonistas en los festivales de verano. A pesar de no ser el complemento más cómodo, protegen del sol y del calor, al mismo tiempo que completan tu look de una forma muy original.Lo que comenzó considerándose una prenda interior ha evolucionado hasta convertirse en tendencia las últimas temporadas. De lunares, lisos, manga larga o corta, de tirantes finos o incluso un bañador. Ejerciendo la función de top, los bodies han protagonizado muchos de los mejores looks del verano, siendo así un complemento perfecto y veraniego para cualquier festival.Los pañuelos atados al cuello se han convertido en uno de los accesorios estrella de esta primavera-verano. La mayoría muestran un diseño de lo más delicado, donde el color y las formas cobran importancia (puntos, rayas y figuras geométricas). Una amplia gama de colores que encaja perfectamente con varias opciones diferentes, ya que hacerse con una gran selección de estos accesorios es muy posible gracias a sus precios tan económicos.