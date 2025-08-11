María Vetican, veterinaria, explica cómo cansar a tu perro si hace mucho calor: «No puedes cansar a tu perro con actividad física»

Durante los próximos días está previsto que Murcia experimente un aumento significativo de las temperaturas, alcanzando máximas de hasta 39°C. La sensación térmica será similar o incluso mayor, intensificando la percepción de calor hasta los 40 grados en distintos puntos de la Región. Además la radiación ultravioleta se mantendrá en niveles muy altos, lo que requiere precauciones adicionales para evitar daños por exposición solar prolongada.

Ante este calor abrasador, no solo hay que prestar especial atención a los niños y a las personas mayores, sino también a las mascotas, que pueden sufrir los efectos del calor. Nuestros perros también pueden verse perjudicados por el calor extremo: por eso, la veterinaria María Vetica ha publicado algunos consejos sobre cómo cansar a tu perro sin recurrir a la actividad física intensa durante estos días calurosos.

"No puedes cansar a tu perro con actividad física"

La veterinaria María Vetican es tajante en su recomendación: "No puedes cansar a tu perro con actividad física" cuando las temperaturas son tan altas. El calor extremo puede poner en peligro la salud de las mascota, ya que el ejercicio físico bajo estas condiciones aumenta el riesgo de golpes de calor y deshidratación. Es importante encontrar alternativas para mantener a tu perro entretenido y cansado sin exponerlo al estrés físico de las altas temperaturas.

Este consejo es clave para los dueños de mascotas en lugares como la Región de Murcia, donde se espera una semana de calor intenso. De esta manera se evita que el perro se sobrecaliente y se reducen los riesgos asociados a la exposición prolongada al sol.

Aunque la actividad física intensa no es recomendable durante estos días de calor, existen otras maneras de cansar y entretener a tu perro sin comprometer su bienestar. Siguiendo las indicaciones de la veterinaria, puedes optar por actividades más suaves, que estimulen la mente de tu perro, sin sobrecargar su cuerpo con ejercicio físico.

Ejercicios de agilidad mental

En lugar de hacer que tu perro haga ejercicio físico, puedes optar por ejercicios que estimulen su mente. María recomienda enseñarle trucos nuevos como "patita" o "quieto y ven aquí": comandos que pueden ser realizados en interiores y ayudan a mantener al perro ocupado sin que tenga que moverse demasiado. Según la veterinaria, "hay muchas formas de ejercitar su mente sin forzarle a hacer ejercicio físico".

El juego de 'Target'

Este juego consiste en enseñarle a tu perro a tocar un objeto específico con su nariz o pata. No solo es un buen ejercicio mental, sino que también es una manera de cansar a tu perro sin que se vea afectado por las altas temperaturas.

Combinación de comandos

Otra opción es combinar varios trucos que ya conoce el perro. Se puede mezclar "guardia" con "tumbado" o "quieto", lo que le obliga a concentrarse y mantenerse en varias posiciones durante un tiempo. Esto no solo ejercita su cuerpo de manera moderada, sino también su mente.

Juego de escondite o búsqueda

En lugar de llevar a tu perro a correr al aire libre, puedes ocultar sus juguetes o golosinas en el interior de tu casa para que los busque. Este tipo de juego le mantiene ocupado y es un excelente ejercicio mental.