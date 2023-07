1º Sé egoísta. Piensa sólo en ti y no dediques ni un momento a sus necesidades. No lo olvides. Solo importas tú. Repite tantas veces como puedas la palabra ‘yo’ y recuerda que los demás son meros instrumentos a tu servicio. Ser egoísta, si tienes estómago para ello, es la antesala, para muchos, de la felicidad.

2º Sé irresponsable. Sacarlo a pasear todos los días no debe ser nunca una prioridad para ti. Que haga sus necesidades por toda la casa es mucho más cómodo. Eso te asegurara que nunca aprenda a hacerlo donde realmente deba. Verás cómo el resultado no se hará esperar. Tus vecinos protestarán y acabarán denunciándote. Cuando lo abandones, ellos serán el mejor soporte para tu conciencia, suponiendo que te quede alguna. Repetirás a todos que no es que tú no quieras a tu perro, es que simplemente no te dejan tenerlo. Nada más útil que disponer siempre de un buen culpable a mano.

3º Sé mala persona. Dejarlo viviendo en el balcón evitará encariñarte de él. No te preocupes si eso desequilibra su carácter y lo hace miedoso, inseguro o poco cariñoso, el amor es para las películas. Para ti, él solo es un cuerpo con cuatro patas. Si hace frío en la terraza, que se acurruque en una esquina, y si hace calor, que se proteja como pueda del sol. Ese no es tu problema, es el suyo.

4º Sé un indeseable. Átalo, eso le impedirá acercarse a ti. Evita el contacto, huye de su olor. Mantén la distancia y evitarás mancharte. Él solo será el extremo que vive atado a una corta cadena. Su carácter se verá severamente marcado para siempre y no podrá volver a vivir en sociedad, pero a eso a ti en nada te afecta.

5º Sé un malnacido. Sácalo a la calle sin atar. Déjalo suelto. Lo más probable es que así consigas que se pierda y nunca más vuelvas a verlo o, quizás, incluso, que cause o tenga un fatal accidente. Ni caso. Eso, a los que son como tú, ni les va ni les viene.

Importante: para conseguir abandonar a tu animal hay que ser un malnacido, irresponsable, egoísta, indeseables y mala persona. Puede parecer difícil lograrlo, pero no lo es. La prueba más evidente es que cada año se cuentan por miles los que lo consiguen.