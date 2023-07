La nueva ley de bienestar animal está provocando una gran inseguridad jurídica y una evidente desprotección animal.

Decía recientemente Pablo Iglesias que la democracia es el conflicto permanente. No creo que tenga razón, el conflicto solo impide la normal convivencia. Plantearse la sociedad desde el enfrentamiento es un sinvivir que, además y desgraciadamente, en los últimos años ha afectado muy negativamente a los animales.

El continuo anuncio de medidas de protección animal por parte del actual gobierno que nunca se llegaron a llevar a cabo, tales como el famoso DNI que nunca existió o la obligatoriedad de recoger muestras de ADN de nuestras mascotas que tampoco nunca se aprobó y que, en su día, fueron anunciadas por el mismísimo Pablo Iglesias cuando aún era vicepresidente del gobierno, solo trajeron un conflicto innecesario que provocó la frustración en algunos, y la intolerancia y desafección en otros.

El conflicto solo es conflicto, otra cosa es el debate o el análisis realizado constructivamente. No es lo mismo. En cualquier caso, lo que sí es importante es no anunciar lo que no se piensa cumplir o lo que, simplemente, no se sabe si algún día llegará a cumplirse.

La nueva ley de bienestar animal nacional, por ejemplo, contempla la realización de un listado positivo que establezca qué animales se pueden o no tener, pero eso ha creado una gran incertidumbre porque la ley se aprobó en marzo, no entrará en vigor hasta finales de septiembre, y será a partir de entonces cuando, en todo caso, se cree un comité que decida al respecto. Sin embargo, muchos se han apresurado a aventurar que cotorras, ninfas, tortugas o cobayas pasarán a la historia como animales de compañía, no permitiéndose su tenencia. Eso se ha traducido en un aumento de su abandono.

Esa forma de legislar basada en meter miedo debería ser desterrada cuanto antes y especialmente en el mundo de los animales, entre otras cosas, porque son seres vivos que no siempre han recibido el trato que merecían, y porque con los animales no se juega.