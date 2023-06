Tras la última modificación del Código Penal se está produciendo un constante debate sobre si el nuevo Código Penal legaliza la zoofilia o no.

Los autores de la reforma se han apresurado a decir que no han podido autorizar la zoofilia porque no estaba prohibida. El argumento sin ser mentira, no justifica la dejación en sus deberes. Es decir, ¿estaba prohibida la zoofilia en el Código Penal anterior a la reforma? No, desgraciadamente, sólo la prohibía cuando tras la misma existía una explotación sexual, lo que implícitamente, conllevaba un ánimo de lucro. Es evidente, por tanto, que la prohibición de la misma quedaba restringida a una forma muy concreta de ejercer ésta, dejando por tanto libre la práctica de la zoofilia salvo en ese supuesto. Sin duda, se trataba de una aberración que el común de los mortales esperábamos que quedara resuelta con la nueva modificación del Código Penal. Craso error.

El nuevo Código Penal no ha venido a solucionar lo anterior, todo lo contrario, ahora restringe la zoofilia sólo para aquellos casos en los que el animal pudiera llegar a sufrir algún daño por ello, autorizándola en la práctica para el resto de supuestos, incluido, el que se pueda hacer negocio con ello. Un disparate más que sólo conduce a la indefensión de los animales.

No me cabe duda alguna de que, en la práctica, todos los diputados del Congreso están en contra de la zoofilia y que el nuevo artículo que prohíbe la zoofilia sólo está mal hecho, es decir, mal redactado. Sin embargo, los españoles creo que en su conjunto estamos cansados de las últimas chapuzas legislativas, de no dejarse asesorar por aquellos técnicos y profesionales del derecho que conocen la materia, del cambio de cromos de «nosotros te aprobamos esto, si vosotros no aprobáis aquello», y en general de la poca profesionalidad y la excesiva presencia de ocurrencias en el panorama legislativo de España. Desde luego, así no se protege a los animales.