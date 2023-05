Mi canario no está bien. Le veo el plumaje siempre erizado y, a menudo, se pone a piar sin motivo aparente. No sé qué le puede estar pasando porque, además, muchos días me lo encuentro con la cabeza metida bajo el ala, como si quisiera esconderse de algo. ¿Qué puede estar ocurriéndole?

Lo más preocupante de todo lo que planteas es que meta la cabeza bajo el ala, porque aunque suele ser una postura bastante habitual que presentan cuando tienen sueño o mientras están dormidos, también es verdad que adoptan esa posición cuando tienen alguna enfermedad grave. Es importante tenerlo en cuenta. Respecto a que píe continuamente, de forma genérica tienes que pensar que los canarios pían por miedo, ansiedad o intranquilidad, aunque también podría estar relacionado, como antes, con el desarrollo de alguna enfermedad. Respecto a que erice su plumaje, los canarios y las aves en general, suelen hacerlo cuando se produce un cambio en su temperatura corporal. Piensa que estos usan su plumaje como aislante térmico para regular la misma. Ese cambio de temperatura puede ocurrir por muchas cosas: porque el animal esté enfermo o, también, porque lo hayamos lavado y esté mojado o, simplemente por algo tan cotidiano como que ha cambiado la climatología exterior y le está afectando. Lo mejor es que acudas lo antes posible con él a tu veterinario, porque que se meta debajo del ala no es, en absoluto, buena señal.