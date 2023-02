Un vecino mío me ha llamado para contarme que se ha comprado una suricata. Dice que no quería perros ni gatos, pero que necesitaba sentir que un animal le esperaba al llegar a casa ¿Es legal tener una suricata como animal de compañía?

En España existen tres cuestiones que han de cumplirse para tener un animal de compañía, dos son obligatorias y una es de sentido común. La primera cuestión es que dicho animal no tenga la consideración de especie invasora, y las suricatas no la tienen. La segunda es que no se encuentre en peligro de extinción y, de momento, las suricatas no lo están. Por último, nos queda la tercera que es la aplicación de la lógica y el sentido común. Un animal de compañía es un ser, o debería serlo, que pertenece a una especie cuyos individuos llevan siglos interactuando y conviviendo con el ser humano. Es evidente que las suricatas esto último no lo cumplen. Sin embargo, y aunque las dos primeras cuestiones son obligatorias, aplicar esta tercera no lo es. Por lo tanto, legalmente y a falta de que entren en vigor nuevas normativas, es legal tenerlas. Otra cosa es que lo sea éticamente porque, al fin y al cabo, tener una suricata en una casa es un auténtico disparate.