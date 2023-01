A veces, la ley te obliga a realizar cosas imposibles. Suele ocurrir cuando la legislación establece algo pero la administración no pone medios para ello. Un claro caso es la tenencia ilegal de especies.

Actualmente, por ejemplo, es muy habitual que algunas personas tengan tortugas moras en su casa como animales de compañía. Me refiero a las ‘Testudo graeca’, una tortuga de tierra cuya existencia se encuentra amenazada y cuya tenencia está prohibida. También es muy frecuente que en muchos hogares haya loros amazónicos, yakos, cotorras o guacamayos que no disponen de los Cites pertinentes, según especie.

En esos casos, si la Policía o el Seprona descubre al animal y lo incauta por tenencia ilegal del mismo, según lo establecido por la ley, solicitará a los servicios de recogida del municipio donde se produzcan dichos hechos que retire al animal y lo deposite en un centro debidamente autorizado.

El problema es que ni muchos municipios tienen un servicio de recogida preparado que acuda en esos casos ni tampoco disponen de centro alguno autorizado que los acoja.

El tráfico ilegal de especies es, junto a la trata de blancas, la venta de armas y el tráfico de drogas, uno de los negocios ilegales que más dinero mueven en el mundo. Además, por su estratégica situación geográfica, España es el punto principal de entrada de animales de este tipo a Europa. Todo eso debería habernos hecho desarrollar una red oficial de centros de rescate públicos que pudieran acoger a esos animales. Sin embargo, no solo no se ha desarrollado nada, sino que, además, en la práctica, no existe un solo centro que legalmente pueda acogerlos.

Por eso, llegado el momento, las autoridades solo pueden mendigar que algún zoológico cercano los acoja, aunque no sea preceptivo que lo haga porque no pueden exponerse al público, o poner una sanción al que tiene ilegalmente a ese animal y dejarle que lo siga teniendo. Un cotidiano disparate, más propio del tercer mundo.