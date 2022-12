La posibilidad de que llegue a saltar es bastante real. Por eso, lo que debes hacer es situar el árbol de Navidad en un lugar donde él no tenga acceso. De esa forma evitarás muchos accidentes. También es importante que tengas mucho cuidado con todo lo que sean adornos pequeños que pueda llevarse a la boca. Sobre todo, con los alambres que permiten colgar esos adornos de las ramas de los árboles. Si jugando llegara a ingerir alguno, debes llevarlo inmediatamente a tu veterinario. Son muy peligrosos. Otro tema con el que también debes extremar las precauciones es con los cables que suministran la electricidad a esas bombillas. Piensa que muchos animales, sobre todo los perros, se entretienen mordiéndolos. Por último, recuerda que cualquier figurita del Belén puede ser para ellos un juguete que mordisquear y que muchas llevan pinturas tóxicas. Por eso, además del riesgo de que se las traguen, es muy peligroso que puedan acceder a las mismas. Recuerda: prevenir es curar.

Me encanta adornar mi casa por Navidad. He montado un precioso Belén y al lado he situado el árbol con muchas bolas y luces. Lo que me preocupa es que mi gato parece hipnotizado con las bolas y me da miedo que salte y se haga daño. ¿Algún consejo?