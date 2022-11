Tengo varios gatos y cada uno hace lo que quiere. Dos usan el arenero sin problema pero el tercero no quiere verlo ni en pintura. He comprado varios areneros por el si el problema estaba en que los compartieran pero ni por esas lo usa. Es un problema que ya no sé cómo corregir.

En los pisos en los que vivimos, por motivos de olor e higiene el arenero es algo esencial para poder vivir con gatos. Existen multitud de tipos y muchos son tan avanzados que consiguen que de los mismos no salga olor alguno. Por eso son tan importantes para guardar la higiene. En el caso de tu gato, es fundamental que veas que tipo de arena es la que usas por si pudiera existir un rechazo de dicho gato hacia la misma. Debes variar y probar diferentes tipos por si alguna le resulta más atractiva que otra. También es importante que mantengas siempre una efectiva limpieza de los areneros. A los gatos les encanta la limpieza y el orden. De todas formas, es muy posible que los problemas en cuanto al uso de los mismos vengan del propio comportamiento de los gatos y de su relación entre ellos, sin obviar que también existen enfermedades renales que pueden alterarlos al respecto. Lo mejor es que acudas a tu veterinario para que, observando a tu gato, pueda realizar un diagnóstico sobre el tema.