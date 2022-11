"Soy una madre canina y quiero la misma flexibilidad y comprensión que las madres de niños humanos", así comienza este artículo donde una mujer defiende que las dueñas de mascotas deberían tener los mismos derechos que personas que han sido madres.

Una joven cuenta en un artículo de opinión publicado en el medio australiano news.com.au como adoptó un perrito pensando que responsabilizarse de él iba a ser una tarea sencilla "como una Carrie Brandshaw con mascota"; pero que, a la luz de la rutina, las cosas no han resultado como esperaba: la fantasía que Mary Madigan tenía sobre tener una mascota no ha resultado ser del todo cierta, ya que ha tenido que hacerse cargo de las mordeduras, los pelos o los paseos hasta tres veces al día.

A partir de este diagnóstico, Mary plantea que su trabajo como persona con mascota es similar al de una madre. Los argumentos que esgrime para defender esto son que ella también tiene que llevar a su perro a guarderías, se preocupa por él y tiene que sacrificar su tiempo para estar con él y cuidarlo.

En base a esto, la australiana critica que "a pesar de que tener un perro ha creado una carga de trabajo adicional a mi vida, no puedo acceder a ninguna de las flexibilidades proporcionadas a las madres con hijos humanos", su reflexión es que "no todos tendremos hijos y no me avergüenza decir que también necesitamos espacio para cuidar a nuestros perros, gatos o lagartijas":